Так, на популярному сайті пошуку роботи можна знайти вакансії платити за якими українцям обіцяють до 80 тисяч.

В Україні можна добре заробляти навіть без вищої освіти, зокрема, працюючи у робочих спеціальностях. Наприклад, у Києві роботодавці готові платити представникам деяких професій 40 тисяч гривень і більше. Про це йдеться на порталі Work.ua.

Наприклад, тонувальникам у середньому пропонують 42,5 тисячі гривень. Деякі компанії пропонують навіть більше. На популярному сайті пошуку роботи можна знайти вакансію тонувальника з обіцяною зарплатою до 80 тисяч гривень.

"Якщо ви вмієте тонувати, клеїти захисну бронеплівку та вініл – це великий плюс", – зазначено в оголошенні.

Водночас по Україні тонувальникам пропонують у середньому 36 тисяч гривень, що на 6,5 тисячі гривень менше.

Автослюсарям у Києві готові платити в середньому 40 тисяч гривень, тоді як по країні ця сума значно нижча – 32,5 тисячі гривень.

Поклейники у Києві також можуть розраховувати на середню зарплату 40 тисяч гривень, що значно вище, ніж в інших регіонах країни, де поклейникам пропонують у середньому 22,5 тисячі гривень.

Загалом у Києві представникам робочих спеціальностей пропонують середню зарплату в розмірі 24,5 тисячі гривень. За даними профільних експертів, до трійки найпопулярніших професій входять:

вантажник із середньою зарплатою 19 тисяч гривень;

різноробочий – 20 тисяч гривень;

пакувальниця – 19 тисяч гривень.

Останні новини України:

Нагадаємо, в деяких сферах злетів розмір зарплат.

Як писала Politeka, роботодавці змушені перерахувати зарплати.

Також Politeka повідомляла, середня заробітна плата в Україні виросла, але радіти зарано.