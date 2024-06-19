Помідори відносно легко вирощувати на власному городі, але для хорошого врожаю їм все ж таки потрібне підживлення.

Щоб отримати необхідні поживні речовини, рослини помідорів потребують постійного внесення добрив протягом вегетаційного періоду.

Далі ви дізнаєтесь, коли і як вносити добрива для помідорів, і отримаєте уявлення про те, який тип добрива дасть найкращий урожай.

Чим підживити помідори у червні для збільшення врожаю?

За словами експертів-городників, для успішного росту та плодоношення рослинам помідорів необхідні три основні поживні речовини з добрив — азот, фосфор та калій, а також інші мікроелементи.

Більшість добрив для помідорів є комбінацією цих трьох компонентів; на упаковці буде вказано процентний зміст кожного.

Наприклад, якщо співвідношення азоту, фосфору та калію рівне, добриво може мати маркування 10-10-10; якщо є більше азоту, це може виглядати як 15-10-10.

Щоб дізнатися, скільки кожної поживної речовини необхідно вашим помідорам, городникам, рекомендують провести аналіз ґрунту.

Це дозволить виміряти рівень кожного елемента у вашому ґрунті, а також його pH, який для рослини помідорів має становити близько шести-семи.

Знання того, яких поживних речовин ваш грунт потребує більше або менше, допоможе вам визначити конкретний ряд чисел, на який слід звернути увагу при купівлі добрива для помідорів.

Існує безліч різних рецептів, яким ви можете слідувати при приготуванні власного добрива для помідорів , але кращий варіант - це комбінація рівних частин змішаної деревної золи, курячого або кінського гною та компосту, наприклад подрібненого листя та скошеної трави.

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