В Україні заборонене куріння в громадських місцях. За порушення передбачені штрафи. Стало відомо, чи можна курити в під'їзді та інших публічних місцях.
Відповідно до українського законодавства, куріння, вживання та використання тютюнових виробів, електронних сигарет, систем нагрівання тютюну та кальянів заборонено в наступних місцях:
- у ліфтах і таксофонах;
- у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;
- у приміщеннях та на території навчальних закладів;
- у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд і закладів фізичної культури і спорту;
- у приміщеннях закладів ресторанного господарства;
- у приміщеннях об’єктів культурного призначення;
- у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ і органів місцевого самоврядування;
- у приміщеннях підприємств, установ і організацій усіх форм власності;
- у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;
- у приміщеннях гуртожитків;
- на дитячих майданчиках;
- у місцях загального користування житлових будинків;
- у підземних переходах;
- у транспорті загального користування, включаючи таксі;
- на вокзалах та станціях;
- на зупинках громадського транспорту.
Можна курити у приміщеннях приватної власності, таких як квартири. Балкон, як частина квартири, також підходить для куріння. Проте слід дотримуватися принципів добросусідства – якщо сусіди просять не зловживати цим, варто йти на компроміс.
Зверніть увагу: законодавство України вважає сходові майданчики, під’їзди та загальні балкони у під’їздах громадським простором. Тому курити там заборонено.
За куріння у недозволеному місці можуть нарахувати штраф від 51 до 170 гривень. При повторному порушенні протягом року сума штрафу зросте від 170 до 340 гривень.
В Україні також передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність за самовільне зайняття чужої земельної ділянки, проте штрафи за це в межах адміністративної відповідальності не є надто великими.
Джерело: РБК-України.
Останні новини України:
Нагадаємо, військовозобов'язаних жінок чекають штрафи, деталі.
Як писала Politeka, у Раді запропонували по-новому переслідувати ухилянтів.
Також Politeka повідомляла, в мережі розлетілось нове скандальне відео з мобілізацією.