Існує в Україні багато штрафів за різноманітні порушення, що треба знати українцям про штрафи у публічних місцях.

В Україні заборонене куріння в громадських місцях. За порушення передбачені штрафи. Стало відомо, чи можна курити в під'їзді та інших публічних місцях.

Відповідно до українського законодавства, куріння, вживання та використання тютюнових виробів, електронних сигарет, систем нагрівання тютюну та кальянів заборонено в наступних місцях:

у ліфтах і таксофонах;

у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;

у приміщеннях та на території навчальних закладів;

у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд і закладів фізичної культури і спорту;

у приміщеннях закладів ресторанного господарства;

у приміщеннях об’єктів культурного призначення;

у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ і органів місцевого самоврядування;

у приміщеннях підприємств, установ і організацій усіх форм власності;

у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;

у приміщеннях гуртожитків;

на дитячих майданчиках;

у місцях загального користування житлових будинків;

у підземних переходах;

у транспорті загального користування, включаючи таксі;

на вокзалах та станціях;

на зупинках громадського транспорту.

Можна курити у приміщеннях приватної власності, таких як квартири. Балкон, як частина квартири, також підходить для куріння. Проте слід дотримуватися принципів добросусідства – якщо сусіди просять не зловживати цим, варто йти на компроміс.

Зверніть увагу: законодавство України вважає сходові майданчики, під’їзди та загальні балкони у під’їздах громадським простором. Тому курити там заборонено.

За куріння у недозволеному місці можуть нарахувати штраф від 51 до 170 гривень. При повторному порушенні протягом року сума штрафу зросте від 170 до 340 гривень.

В Україні також передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність за самовільне зайняття чужої земельної ділянки, проте штрафи за це в межах адміністративної відповідальності не є надто великими.

Джерело: РБК-України.

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