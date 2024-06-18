Ця грошова допомога буде надана одноразово - тривалість виплат буде залежати від фінансування програми.

Сім'ям з дітьми, які повинні обов'язково евакуюватися з Сумської та Харківської областей, надається можливість отримати додаткову грошову допомогу. Про це розповіли в Мінсоцполітики України.

З метою зменшення фінансових витрат на евакуацію для сімей з дітьми з вразливих категорій, які залишають прифронтові території Харківської та Сумської областей, в Україні запроваджено невідкладну додаткову фінансову підтримку.

З від 1 травня 2024 року сім'ї з дітьми, які зобов'язані евакуюватися з територій Харківської та Сумської областей, і які відповідають одній чи кільком із таких категорій:

у складі сім'ї є особа або дитина з інвалідністю до 18 років;

сім'я є багатодітною з дітьми до 18 років;

дітей виховує одинока мати або одинокий батько;

сім’я з дітьми віком до 18 років є малозабезпеченою,

отримуватимуть додаткову фінансову допомогу.

Ця грошова допомога буде надана одноразово. Тривалість виплат буде залежати від фінансування програми.

Якщо ваша сім'я евакуюється за допомогою організованих засобів вашої ОВА, вам не потрібно окремо звертатися для отримання цієї допомоги - виплата буде проведена автоматично.

Однак, якщо ви виїжджаєте на безпечне місце самостійно в рамках обов'язкової евакуації, вам потрібно буде звернутися після евакуації до найближчого управління соціального захисту у новій громаді з заявою про виплату грошової допомоги.

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