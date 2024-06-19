Коли огірки почнуть цвісти, щотижня підживлюйте їх добривами з високим вмістом калію, наприклад рідким підживленням.

Огірки мають чоловічі та жіночі квіти, деякі з них потрібно видалити.

Так, "чоловічі" квітки необхідно зрізати, тому що в результаті запилення плоди можуть стати гіркими на смак і виявитися повним насіння.

Їх можна відрізнити один від одного, оскільки у жіночих квіток є незрілий плід, а у чоловічих – нормальне стебло. Деякі тепличні сорти F1, наприклад огірок Белла, мають тільки жіночі квітки.

Прищипніть зростаючий кінчик огірка, як тільки воно досягне вершини опори, щоб стимулювати утворення бічних пагонів і, отже, більших урожаїв.

Як тільки плоди огірки почнуть розвиватися , прищипніть кінчик кожної квітучої бічної втечі, залишаючи після кожного плода два листки. Ви також можете прищипнути кінчики безбарвних бічних пагонів огірки, коли вони досягнуть 60 см завдовжки.

Звичайні сорти огірків потребують рясного поливу, щоб грунт залишався вологим. Не видаляйте чоловічі квіти у вуличних сортів огірків - квітки запилюються комахами, тому потрібні як чоловічі, так і жіночі квіти.

Коли сформуються сім листків на огірках , прищипніть кінчик, що росте. Ви можете направити бічні пагони на опору або залишити їх волочитися по землі. Ви також можете відщипнути кінчики без квіток, коли на стеблі утворюється сім листків.

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