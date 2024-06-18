Нещодавно заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак зазначила, що в майбутньому українцям не слід очікувати значної виплати пенсій. Вона рекомендувала громадянам самостійно зберігати кошти на пенсію, оскільки держава може забезпечити лише мінімальні виплати з солідарної пенсійної системи.

Розмір базової соціальної допомоги буде встановлюватися як різниця між доходом сім'ї та розміром базового доходу, що визначається для кожної конкретної сім'ї. Якщо різниця між усіма існуючими виплатами буде меншою, ніж базова допомога, то людині буде надано додаткову суму для покриття цієї різниці, за рахунок державних коштів.

Розмір базової величини для сім'ї у новому законопроєкті визначається на основі різних категорій осіб. Зокрема, для дітей віком до 6 років, дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю I або II групи базова величина буде на рівні 100% від величини для першого члена сім'ї, а для кожного наступного члена сім'ї - 70%.

Розмір самої базової величини планується встановити законом про бюджет, і законодавці наміруються відв’язати його від прожиткового мінімуму. На 2025 рік Мінсоцполітики пропонує встановити базову величину на рівні 4,000 гривень, хоча раніше орієнтовно згадувалася сума 6,000 гривень.

Концепція щодо виплат соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, включає різні відсотки в залежності від страхового стажу: від 60% до 100% в залежності від тривалості страхового стажу від менше ніж 10 років до 30 і більше років.

Експерт з соціальних питань Сергій Коробкін відзначив, що у проєкті закону існує багато потенційних проблем, і на практиці може статися так, що деякі люди взагалі втратять право на отримання соціальних виплат.

Джерело: НаПенсії.

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