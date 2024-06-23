Хрумкі, ароматні мариновані огірки – це відмінна закуска до будь-яких страв на столі, а за цим рецептом їх можна приготувати за лічені хвилини.

Рецептів маринованих огірків є багато.

І, напевно, кожна господиня чи господар має свій улюблений. Хтось додає до цієї закуски насіння кропу, а хтось соєвий соус. А хтось віддає перевагу маринованим огірочкам з гірчицею. Саме такий рецепт запропонувала фудблогерка із Житомира «Zhuravlina cooking».

«Мариновані огірочки за 5 хвилин», - зазначила кулінар на своїй сторінці в Інстаграм.

Рецепт маринованих огірків за 5 хвилин.

І для приготування закуски потрібні такі інгредієнти: огірки корнішони - 1 кг, кріп - невеликий пучок (2 ст.л.), зелена цибуля - невеликий пучок (2 ст.л.), олія - 2 ст.л., часник - 6 зубчиків невеликих, гірчиця в зернах – столова ложка, сіль - 1/2 ч.л., оцет - 1-2 ст.л.

Рецепт маринованих огірків за 5 хвилин.

Хід приготування швидких маринованих огірків наступний: з огірків необхідно зрізати всей зайве. Потім огірочки нарізаємо на 4 частини і перекладаємо їх в пакет.

Зелень також нарізаємо і додаємо в пакет до огірків. Також додаємо сіль, оцет олію, часник, гірчицю в зернах.

Рецепт маринованих огірків за 5 хвилин.

Останні крок - щільно закриваємо пакет і змішуємо всі інгредієнти кілька хвилин.

«Обожнюю ці огірочки!»,

«Виглядає дуже смачно»,

«Смакота! Обов'язково зроблю, коли свої домашні огірочки підуть!», - коментують рецепт маринованих огірочків за 5 хвилин підписниці на сторінку фудблогерки.

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