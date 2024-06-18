Українцям пояснили, яким критеріям потрібно відповідати, щоб отримати нову грошову допомогу, та як зареєструватися.

Оголосили про видачу грошової допомоги від 10 800 гривень. Стало відомо, яким критеріям потрібно відповідати, щоб її отримати, та як зареєструватися.

Так, сім'ї, які усиновили дітей, можуть отримати грошову допомогу від благодійної організації "СОС Дитячі містечка".

Одноразові виплати складають 10 800 гривень на кожну усиновлену дитину і 14 440 гривень на дитину з інвалідністю і надаються сім'ям з усіх регіонів України, включаючи ті, що мають статус ВПО.

Для отримання грошової допомоги сім'я повинна відповідати наступним умовам:

Подружжя повинно стати усиновлювачами в період з 1 вересня 2023 року по 31 грудня 2024 року і пред’явити відповідні документи.

Сім'я повинна усиновити одну з таких категорій дітей: дітей з інвалідністю; двох або більше дітей; дитину, яка старша п'яти років.



У проєкті взяти участь не може сім'я, де лише один з подружжя є усиновлювачем.

Для отримання грошової допомоги необхідно зареєструватися за посиланням. Для отримання виплат потрібно пред’явити наступні документи:

Дозвіл на обробку персональних даних усиновлювачів та дитини.

Дозвіл на обробку інформації щодо усиновлення.

Заяву від законного представника усиновленої дитини.

Паспорт та ідентифікаційний код платника податків заявника.

Документ про реєстрацію місця проживання.

Свідоцтво про народження усиновленої дитини.

Довідку ВПО (за наявності).

Звітний документ щодо використання цільових виплат.

Для отримання додаткової інформації або задання питань можна надіслати лист на електронну адресу: office@sos-ukraine.org.

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