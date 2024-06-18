Один популярний салатний овоч дорожчає, якщо порівнювати з 2023 роком, то вартість в середньому вища на 15%.

Ціни в українських магазинах настільки швидко змінюються, що українці не успівають за ціновим бумом. Наприклад, ціни на тепличні огірки протягом тижня зросли на 30% через скорочення їх пропозиції на ринку. Учасники ринку не виключають подальшого подорожчання, але такі зміни можуть негативно вплинути на обсяги продажів. Про це повідомили аналітики.

Зростання вартості цього овоча обумовлене значним зменшенням пропозиції.

"Так, практично у всіх тепличних комбінатах сьогодні проводять зачистки напередодні підготовки до другої сівозміни, що призвело до значного скорочення вибірок цієї тепличної продукції. Тим часом пропозиція огірка з літніх теплиць також помітно зменшилася, що зумовлено зниженням темпів збору врожаю через погодні умови", — розповідають аналітики.

Тому наразі ціна огірків коливається у діапазоні від 30 до 50 гривень, що на 30% вище, ніж на минулому тижні. Експерти також вказують, що багато тепличних комбінатів планують зосередитися на вирощуванні томатів, не розпочинаючи другу сівозміну огірків і виділивши більшу частину площі під томати.

Аналітики зазначають, що середня вартість огірків порівняно з 2023 роком зросла на 15% через підвищення цін. Гравці ринку не виключають подальшого зростання цін, але це може вплинути на темпи продажу негативно.

Джерело: EastFruit.

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