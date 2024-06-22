Робітники екстреної медичної допомоги звернулися з проханням щодо "броні" під час мобілізації в Україні.

Петиція до президента Україні стрімко набирає голоси.

"Нас по всій країні близько 75 тис працівників-лікарів, фельдшерів, медичних техніків, диспетчерів,санітарів та водіїв. Ми всі ці два роки війни виконуємо свої обов’язки, рятуємо життя, виїжджаємо на виклики під обстрілами і під час тривог, а іноді і помираємо від ворожих ударів ракет. Ми сумлінно служимо нашій Державі і народу", - йдеться у зверненні до президента.

Ініціаторка звернення Чурілова Єлизавета повідомила, що кожного дня бригади «швидкої допомоги» в кожній області роблять по тисячі виїздів до наших співгромадян, рятують, допомагають та лікують.

"Якщо нас не буде, хто буде ліквідовувати наслідки прильотів? Хто буде на місці виклику через 5 хвилин? Хто почне сортування поранених і доправлення їх до лікарень! Хто буде приймати пологи в каретах швидкої, хто буде рятувати людей від інфарктів, інсультів, травм та захворювань", - задається питанням авторка петиції.

Чурілова Єлизавета додала, що робітники екстреної медичної допомоги сумлінно виконували свої обов’язки за мізерну заробітну платню та служать українському народові.

"Ми просимо Вас, шановний Пане Президенте,дайте доручення уряду розробити систему бронювання для критично важливої ланки життедіяльності суспільства-ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ І МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ. Ми сподіваємося, що голос всіх працівників Екстренки буде почутий", - резюмувала авторка петиції.

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