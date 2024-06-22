Работники экстренной медицинской помощи обратились с просьбой о "броне" во время мобилизации в Украине.

Петиция к президенту Украины стремительно набирает голоса.

"Нас по всей стране около 75 тыс работников-врачей, фельдшеров, медицинских техников, диспетчеров, санитаров и водителей. Мы все эти два года войны выполняем свои обязанности, спасаем жизнь, выезжаем на вызовы под обстрелами и во время тревог, а иногда и умираем от вражеских ударов ракет. Мы добросовестно служим нашему Государству и народу", - говорится в обращении к президенту.

Инициатор обращения Чурилова Елизавета сообщила, что каждый день бригады «скорой помощи» в каждой области совершают по тысяче выездов к нашим согражданам, спасают, помогают и лечат.

"Если нас не будет, кто будет ликвидировать последствия прилетов? Кто будет на месте вызова через 5 минут? Кто начнет сортировку раненых и доставку их в больницы! Кто будет принимать роды в каретах скорой, кто будет спасать людей от инфарктов, инсультов, травм и заболеваний", - задается вопросом автор петиции.

Чурилова Елизавета добавила, что рабочие экстренной медицинской помощи добросовестно выполняли свои обязанности за мизерную заработную плату и служат украинскому народу.

"Мы просим Вас, уважаемый Господин Президент, дайте поручение правительству разработать систему бронирования для критически важного звена жизнедеятельности общества - экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Мы надеемся, что голос всех работников Экстренки будет услышан", - резюмировала автор петиции.

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