Україна вже пройшла період "дна низької інфляції" в березні-квітні, і наразі ситуація почне активно змінюватися при розрахунку курсу валют.

Останнім часом спостерігалося зростання курсу долара, і за прогнозами експертів ця тенденція може продовжитися і на цьому тижні. Прогнозується, що долар буде подорожчати, але це відбудеться повільними темпами. Про це розповіли експерти.

Протягом минулого тижня середній курс долара продовжував підвищуватися. Експерти вважають, що ця тенденція може зберегтися і в майбутньому. Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко прогнозує, що курс буде досить волатильним, змінюючись щодня то вгору, то вниз, але загальний тренд залишиться висхідним. За його словами, цього тижня долар може триматися на рівні між 40,8 і 41,5 гривень.

Олег Пендзин, член Економічного дискусійного клубу, зауважує, що курс долара майже досяг середньорічного показника в 40,7 гривень за півроку, який був закладений у законі про держбюджет на поточний рік. Експерт також вважає, що валюта буде подорожчувати й надалі, особливо з урахуванням того, що в останні місяці курс був нижчим.

Пендзин прогнозує, що на поточному тижні гривня продовжить девальвуватися повільно, при цьому курс продажу готівки буде триматися вище 41,2 гривень за долар, а курс купівлі наблизиться до 40,7 гривень за долар.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин додає, що Україна вже пройшла період "дна низької інфляції" в березні-квітні, і наразі ситуація почне активно змінюватися через зростання вартості комунальних послуг, пального та інших товарів.

Він прогнозує, що в цьому році інфляція може досягти 9,9%. На безготівковому ринку вже зафіксовано діапазон коливань курсу між 40,15 і 40,75 гривень за долар, але це, за словами аналітика, є лише паузою, оскільки девальваційний тренд продовжується, і можливий подальший зріст курсу на міжбанковому ринку до 40,75 - 40,98 гривень за долар у найближчі тижні.

Експерт вважає, що поточний тиждень може готувати стрімке здорожчання долара до 42 грн.

Джерело: ТСН.

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