Багатьом пенсіонерам зручніше отримувати пенсію через банківську картку, але надаються виплати за певних умов.

Для багатьох пенсіонерів зручніше отримувати свою пенсію через банківську картку, але для цього необхідно відповідати певним умовам.

Зараз пенсію можна отримати через відділення Укрпошти або шляхом банківського переказу. Вибір між цими методами залишається на усмотрі самого пенсіонера.

Проте існує виняток для пенсіонерів, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року: вони можуть отримувати пенсійні виплати тільки на рахунок Ощадбанку.

Згідно з вимогами ПФУ, для отримання пенсії потрібно мати:

рахунок, відкритий в одному з уповноважених банків;

рахунок, призначений для зарахування пенсійних та інших соціальних виплат;

активний банківський рахунок.

Важливо зазначити, що при поданні заяви для отримання виплати або перерахунку пенсії через банк необхідно вказати номер банківського рахунку у форматі IBAN, який складається з 29 символів.

Якщо пенсіонер має потребу змінити банківські реквізити або бажає обрати інший банк для отримання пенсійних виплат, необхідно повідомити про це Пенсійний фонд.

Це пенсіонерам можна зробити такими способами:

особистим зверненням до ПФУ;

онлайн на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Важливо зауважити, що лише в цьому випадку забезпечується своєчасне нарахування пенсії.

Джерело: 24Канал.

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