Існують прості та ефективні способи очистити праску, її підошву, а також резервуар для води та парові отвори.

Якщо ваша праска липка, залишає смуги на одязі, або має багато підгорілих плям чи мінеральних відкладень, настав час очистити вашу праску. Ми розповімо вам, як правильно це зробити.

Паста з харчової соди Нанесіть пасту з харчової соди на відкладення на підошві, щоб очистити праску від них. Спочатку змішайте 1 столову ложку (15 мл) дистильованої води та 2 столові ложки (34 г) харчової соди в маленькій мисці, щоб утворилася густа паста, яка прилипне до праски. Вимкнувши та охолодивши праску, нанесіть пасту на ділянки із залишками чи відкладеннями (або всю підошву для генерального чищення). Залиште пасту на кілька хвилин, потім витріть її чистою вологою тканиною. Якщо харчова сода потрапляє в парові отвори, використовуйте ватний тампон, змочений дистильованою водою або білим оцтом, щоб усунути закупорку.

Харчова сода має легкий абразив, і її можна використовувати для очищення ряду поверхонь у домі. Білий оцет (для підошви) Протріть підошву праски тканиною, змоченою розведеним білим оцтом. Спочатку від’єднайте праску від мережі та дайте їй повністю охолонути. Потім приготуйте розчин рівних частин дистильованої води та білого оцту. Змочіть у розчині серветку з мікрофібри та обережно потріть нею підошву, приділяючи особливу увагу обпаленим, липким або брудним ділянкам. Коли підошва стане чистою, витріть залишки оцту вологою чистою тканиною. Крім того, використовуйте розчин рівних частин білого оцту та солі для додатково обпалених залізних пластин. Нагрійте суміш на сковороді, щоб сіль розчинилася, і зачекайте, поки вона охолоне, перш ніж очистити праску нею.

Або, щоб уникнути стирання, змочіть тканину у суміші оцту та води та оберніть нею основу праски на 30 хвилин. Потім зніміть ганчірку та витріть підошву насухо. Спочатку від’єднайте праску від мережі та дайте їй повністю охолонути. Потім приготуйте розчин рівних частин дистильованої води та білого оцту. Змочіть у розчині серветку з мікрофібри та обережно потріть нею підошву, приділяючи особливу увагу обпаленим, липким або брудним ділянкам.Коли підошва стане чистою, витріть залишки оцту вологою чистою тканиною. Білий оцет (для резервуара) Використовуйте розведений оцет, щоб очистити праску та її резервуар і прочистити парові отвори. Вилийте всю стару воду з резервуара, потім заповніть його приблизно на ⅓ сумішшю з 3 частин води та 1 частини дистильованого білого оцту. Увімкніть праску на найгарячіший рівень і зачекайте кілька хвилин, поки вона нагріється. Потім кілька хвилин пропрасуйте старий рушник або тканину. Гаряча оцтова суміш розірве будь-які відкладення в парових отворах або резервуарі та видалить їх. Використовуйте рушник або тканину, яку ви не проти трохи забруднити. Якщо в отворах для пари є значні відкладення, праска може залишити смуги або сліди на тканині.

Якщо у вас є кнопка ручної подачі пари, натискайте її частіше, щоб випустити ще більше пари.

Коли ви закінчите, вилийте залишки оцтової суміші з резервуару та зачекайте, поки праска охолоне, перш ніж зберігати її.

Прочитайте інструкцію з експлуатації вашої праски, щоб переконатися, що вона витримує оцет, перш ніж спробувати очистити праску оцтом. Вилийте всю стару воду з резервуара, потім заповніть його приблизно на ⅓ сумішшю з 3 частин води та 1 частини дистильованого білого оцту. Увімкніть праску на найгарячіший рівень і зачекайте кілька хвилин, поки вона нагріється. Потім кілька хвилин пропрасуйте старий рушник або тканину. Гаряча оцтова суміш розірве будь-які відкладення в парових отворах або резервуарі та видалить їх.

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