Існує покрокова інструкція, яка може стати у нагоді, коли ви хочете почистити диван від забруднень та плям.

Щоб почистити диван, вам не потрібно вдаватися до надто жорстких методів та купувати дуже дорогі засоби, адже це можна зробити дуже легко та просто. Ось покрокова інструкція, яка може вам допомогти:

Як почистити тканинний диван

Почистити тканинний диван легко за допомогою цих простих кроків.

Приберіть бруд пилососом. Візьміть пилосос і за допомогою насадки з м’якою щіткою добре очистіть диван. Зніміть подушки, якщо можете, і пропилососіть їх з обох сторін. Переконайтеся, що ви перевіряєте вибірку. Перш ніж користуватися будь-яким засобом для чищення, перевірте етикетку з догляду за диваном, щоб дізнатися, що безпечно використовувати. Потім перевірте свій продукт на невеликій прихованій точці, щоб переконатися, що він не залишить слідів. Видалення плям. Змішайте трохи теплої води з м’яким миючим засобом або засобом для чищення тканини та обережно протріть пляму чистою тканиною – не прагніть потерти, інакше ви можете пошкодити тканину. Покажіть всьому дивану трохи любові. Попрацювавши з плямами, візьміть засіб для чищення тканинної оббивки, дотримуйтесь інструкцій щодо розведення та рівномірно нанесіть його. Потім скористайтеся диванною щіткою або тканиною, щоб очистити його. Дайте йому висохнути на повітрі. Протистояти бажанню використовувати обігрівач або фен, щоб пришвидшити процес, оскільки ваш диван може бути чутливим до тепла.

Крім того, що тканинні дивани потребують час від часу чищення, вони мають властивість хитатися, тому може знадобитися невеликий догляд, щоб вони не виглядали старими раніше часу. Бритва для тканини – найкращий варіант для виконання цього завдання.

Щоб видалити неприємні запахи з дивана, використовуйте соду. Злегка побризкайте на ділянку, залиште на 15-20 хвилин, а потім пропилососіть.

Як почистити шкіряний диван

Почистити шкіряний диван можна за тим же набором кроків, що й тканинний диван.

Спочатку пропилососьте. Використовуючи м’яку щітку на пилососі або чисту м’яку тканину, витріть пил або крихти, які накопичилися на вашому дивані. Точкове лікування плям. Перш ніж використовувати будь-який засіб для чищення, спробуйте промокнути це місце вологою тканиною. Якщо це не допомогло, ви можете спробувати використовувати м’яке мило, змішане з теплою водою. Нарешті, зверніть увагу на спеціалізований засіб для чищення шкіри для більш глибоких плям. Пам’ятайте, що перед використанням завжди перевіряйте етикетку щодо догляду та перевіряйте засоби для чищення у прихованій зоні. Зробіть ширше очищення. Якщо весь ваш диван виглядає дещо гірше, ви можете протерти його спеціальним засобом для чищення шкіри, пам’ятаючи, що тут менше – це краще. Використовуйте дуже м’яку тканину, щоб не подряпати шкіру. Дайте йому висохнути. Очистивши диван, промокніть його іншою тканиною та дайте йому висохнути на повітрі.

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