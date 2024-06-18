Будь то газ, електрика чи скло, потрібно більше ніж трішки зусиль, щоб дійсно почистити брудну плиту за один день. Однак, ви зможете впоратися з цим простим завданням.
Як почистити газові плити?
- Протирайте решітки вологою серветкою з мікрофібри після кожного використання (якщо охолоне!).
- Помістіть кришки плити в раковину з гарячою мильною водою.
- Дайте ковпачкам просочитися протягом 10 хвилин, потім протріть їх чистою серветкою з мікрофібри.
- Якщо потрібно додаткове очищення, приготуйте пасту з харчової соди та води та дайте їй застигнути протягом 30 хвилин, а потім очистіть.
Примітка: паливні отвори також можуть забруднитися і навіть забити. У такому випадку вам слід звернутися до фахівця з приладу, щоб забезпечити безпечне та ефективне видалення сміття. Професіонали також знають, як налаштувати пальники, щоб вони горіли синім полум’ям. (Помаранчеве/жовте полум’я вказує на погане горіння та вимагає додаткової уваги.)
Як почистити електричні плити
- Протріть котушки вологою серветкою з мікрофібри.
- Поставте пальники плити в раковину з гарячою мильною водою.
- Дайте пальникам просочитися протягом 10 хвилин, потім потріть чистою тканиною з мікрофібри.
- Очистіть рефлекторні каструлі м’яким мильним розчином для посуду, що видаляє жир, гарячою водою та тканиною з мікрофібри.
- Підніміть електричну плиту та протріть її вологою губкою. За потреби використовуйте мильну воду.
Професійна порада: якщо на змійовиках залишився пригорілий осад, увімкніть нагрів, доки розлив не згорить. Не забудьте також увімкнути витяжний вентилятор.
Як почистити скляні плити
- Дайте пальнику повністю охолонути.
- Видаліть сміття з конфорки за допомогою силіконової або пластикової лопатки.
- Посипте харчову соду прямо на плиту та додайте трохи води до харчової соди, щоб зробити пасту, щоб повністю покрити пляму.
- Залиште теплу вологу ганчірку поверх плями і залиште на 30 хвилин.
- Протріть пляму.
Професійна порада: якщо пляма справді вперта, додайте кілька крапель дистильованого оцту до харчової соди, яка має повністю почистити плиту від неї.
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