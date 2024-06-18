Ви можете спробувати застосувати на практиці деякі цікаві лайфхаки, щоб почистити газові, електричні та скляні плити.

Будь то газ, електрика чи скло, потрібно більше ніж трішки зусиль, щоб дійсно почистити брудну плиту за один день. Однак, ви зможете впоратися з цим простим завданням.

Як почистити газові плити?

Протирайте решітки вологою серветкою з мікрофібри після кожного використання (якщо охолоне!). Помістіть кришки плити в раковину з гарячою мильною водою. Дайте ковпачкам просочитися протягом 10 хвилин, потім протріть їх чистою серветкою з мікрофібри. Якщо потрібно додаткове очищення, приготуйте пасту з харчової соди та води та дайте їй застигнути протягом 30 хвилин, а потім очистіть.

Примітка: паливні отвори також можуть забруднитися і навіть забити. У такому випадку вам слід звернутися до фахівця з приладу, щоб забезпечити безпечне та ефективне видалення сміття. Професіонали також знають, як налаштувати пальники, щоб вони горіли синім полум’ям. (Помаранчеве/жовте полум’я вказує на погане горіння та вимагає додаткової уваги.)

Як почистити електричні плити

Протріть котушки вологою серветкою з мікрофібри. Поставте пальники плити в раковину з гарячою мильною водою. Дайте пальникам просочитися протягом 10 хвилин, потім потріть чистою тканиною з мікрофібри. Очистіть рефлекторні каструлі м’яким мильним розчином для посуду, що видаляє жир, гарячою водою та тканиною з мікрофібри. Підніміть електричну плиту та протріть її вологою губкою. За потреби використовуйте мильну воду.

Професійна порада: якщо на змійовиках залишився пригорілий осад, увімкніть нагрів, доки розлив не згорить. Не забудьте також увімкнути витяжний вентилятор.

Як почистити скляні плити

Дайте пальнику повністю охолонути. Видаліть сміття з конфорки за допомогою силіконової або пластикової лопатки. Посипте харчову соду прямо на плиту та додайте трохи води до харчової соди, щоб зробити пасту, щоб повністю покрити пляму. Залиште теплу вологу ганчірку поверх плями і залиште на 30 хвилин. Протріть пляму.

Професійна порада: якщо пляма справді вперта, додайте кілька крапель дистильованого оцту до харчової соди, яка має повністю почистити плиту від неї.

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