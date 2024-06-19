Наразі розмір цієї додаткової виплати до пенсій становить 40% від прожиткового мінімуму.

Пенсіонери, чиї виплати перевищують 10 340 гривень, не отримують доплат за віком. Таким чином, після досягнення певного віку додаткові кошти не будуть надходити на їхні рахунки. Про це повідомили у ПФУ.

Як повідомляє Пенсійний фонд України, пенсіонери, чиї виплати перевищують 10 340 гривень, не отримують доплат за віком. Відповідно, додаткові кошти не надходять на їхні рахунки після досягнення певного віку.

Надбавки за віком нараховуються автоматично на підставі даних, що зберігаються в базі ПФУ, без необхідності подання додаткових заяв. Згідно із законодавством, після досягнення певного віку громадянин має право на додаткові виплати до пенсії щомісяця: у 70 років – 300 гривень, у 75 років – 456 гривень, у 80 років – 570 гривень. Ці доплати не підсумовуються, а замінюються на більші при досягненні певного віку.

Однак після 80 років пенсіонери можуть отримувати додаткову фінансову підтримку від держави, якщо мають проблеми зі здоров'ям і потребують допомоги в повсякденному житті.

Для отримання таких виплат необхідно подати медичні документи, що підтверджують діагноз, а також докази необхідності постійної зовнішньої допомоги.

Наразі розмір цієї додаткової виплати становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що дорівнює 944 гривням. Для отримання надбавки необхідно особисто звернутися до Пенсійного фонду України.

Останні новини України:

Нагадаємо, виплати для пенсіонерів з недостатнім стажем, готуються важливі зміни.

Як писала Politeka, зростання нових пенсій штучно пригальмовують.

Також Politeka повідомляла, розмір пенсії можна збільшити більш ніж на 50%.