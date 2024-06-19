Ціни на продукти в Україні змінюються досить динамічно, особливо на фрукти, ягоди та овочі. Нещодавно повідомлялося, що тепличні огірки подорожчали на 30%, а картопля нового врожаю злетіла в ціні на 25%, а тепер стали відомі зміни вартості малини.
Популярна серед українців ягода значно подешевшала — майже втричі всього за тиждень. За даними аналітиків, наразі ціна 1 кг малини починається від 100 грн.
Ціна за кілограм малини зараз коливається від 100 до 160 гривень. Ще тиждень тому за цю ягоду просили значно більше — 330-350 грн за кілограм. Лохина також подешевшала, хоча не так різко. Раніше її продавали за 400-420 грн за кілограм, а тепер ціна знизилась до 320-380 грн.
Сезон тільки розпочався, а заморожувальні підприємства вже озвучують перші закупівельні ціни на малину. Вартість вища, ніж у 2023 році, але фермерів вона не влаштовує.
Ціни на малину залежать від регіону. Наприклад, у Хмельницькій області кілограм коштує 35 грн, у Житомирській — 45-50 грн, у Львівській — 42-44 грн, у Київській — 45-50 грн, а у Вінницькій — 35 грн.
Заморожувальні підприємства зазначають, що через ситуацію в енергосистемі їхні витрати значно зросли, тому вони намагаються зекономити на сировині.
Джерело: EastFruit.
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