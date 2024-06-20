Водночас тарифи на водопостачання, каналізацію, природний газ, гарячу воду та опалення залишилися на попередньому рівні та це поки, вічно ціни не зможуть утримувати.

В Україні за останній рік значно зросли ціни на комунальні послуги, в середньому тарифи піднялися на 13%.

Найбільше подорожчала електроенергія – на 69,7%. З початку червня тариф становить 4,32 гривні за кіловат-годину і буде чинним до 1 травня 2025 року. Та це не всі комунальні послуги, за які українці тепер повинні платити більше. Про це повідомили у Держстаті.

За даними Держстату, також подорожчали:

послуги з управління багатоквартирними будинками – на 4,9%;

утримання та ремонт житла – на 3,5%;

прибирання сміття – на 2%.

Водночас тарифи на водопостачання, каналізацію, природний газ, гарячу воду та опалення залишилися на попередньому рівні.

Експерт у сфері ЖКГ Олег Попенко раніше повідомив 24 Каналу, що проєкт рішення про зміну тарифів на воду вже розроблено, але ще не ухвалено. Згідно з проєктом НКРЕКП, постачальники холодної води мали пройти перший етап підвищення вартості тарифу з 1 квітня, а другий – з 1 липня.

Однак потрібно нагадати, що у деяких регіонах України ціни вже змінилися. Зокрема, у "Львівводоканалі" абонплата за водопостачання для мешканців без комерційних вузлів обліку зросла на 38%, становлячи 19,63 гривні. У будинках з лічильниками тариф підвищився на 6%, досягнувши 31,15 гривні.

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