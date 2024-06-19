Важко точно сказати, скільки українців не зможуть відповідати вимогам щодо стажу - ця цифра може становити від 60% до 70%.

З початку 2017 року в Україні щорічно зростає вимога до мінімального стажу на 12 місяців. Пенсійний вік прив'язаний до стажу роботи. У поточному році для виходу на пенсію необхідно мати щонайменше 31 рік стажу. До 2028 року ця вимога зросте до 35 років. Це стосується людей, які бажають вийти на пенсію у віці 60 років. Ті, хто не відповідає цим критеріям, змушені будуть працювати до 63 або навіть 65 років.

Таким чином, для отримання пенсії у віці 60 років потрібно безперервно працювати щонайменше з 25 років і платити внески зі своєї зарплати. Світлана з Дніпра розповідає, що вона працює у продуктовому магазині вже протягом 20 років, але офіційно оформлена тільки з 2017 року.

Зараз немає точних підрахунків, скільки українців не зможуть вийти на пенсію у віці 60 років у 2028 році. Останнім часом ситуація змінилась через коронавірус та повномасштабну війну. Згідно зі старими підрахунками, у 2028 році пенсію у віці 60 років не зможуть отримати 45% українців такого віку, з них 5% змушені будуть працювати до 65 років.

Старша наукова співробітниця Інституту демографії та соцдосліджень Лідія Ткаченко розповіла, важко точно сказати, скільки українців не зможуть відповідати вимогам щодо стажу. Вона наголошує, що ця цифра може становити від 60% до 70%, але наразі немає достатніх даних або можливості точно прогнозувати, яку ситуацію ми матимемо за рік-два.

Також вже спостерігається помітне зменшення кількості пенсіонерів. Це обумовлено насамперед повномасштабною війною та окупацією, а також зростанням числа людей, які змушені продовжувати працювати до пізніших вікових меж.

Джерело: OBOZ.UA.

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