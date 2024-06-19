Аналіз показує, що дефіцит кадрів змушує роботодавців стати більш гнучкими і активніше розглядати різноманітні сегменти ринку праці.

У травні в Україні помітно зросла кількість вакансій у секторі охорони та безпеки, зокрема завдяки вакансіям у Силах оборони. Також відбувся значний приріст вакансій у сфері "Управління персоналом, HR".

На популярному кадровому порталі помітно збільшилась кількість пропозицій роботи в категоріях "сфера обслуговування", "готельно-ресторанний бізнес, туризм" і "будівництво, архітектура", що є характерною тенденцією для літнього сезону.

"Бачимо, що роботодавці шукають фахівців з найму напередодні літа, який традиційно вважається низьким сезоном на ринку праці. Імовірно, дефіцит кадрів змушує компанії не зупиняти процеси рекрутингу навіть влітку", - відзначають аналітики.

Ще однією сезонною тенденцією є зростання кількості вакансій для студентів. За даними, їх кількість збільшилась на 6% у порівнянні з квітнем.

Аналіз також показує, що дефіцит кадрів змушує роботодавців стати більш гнучкими і активніше розглядати різноманітні сегменти ринку праці", - підбивають підсумок фахівці. Тому вони все частіше відкривають вакансії для ветеранів (+14%), людей з інвалідністю (+11%) і пенсіонерів (+19%).

У той же час в Україні можна отримувати хорошу заробітну плату без вищої освіти, працюючи у різних робітничих сферах. Наприклад, у Києві роботодавці готові виплачувати представникам деяких спеціальностей 40 тисяч гривень і більше.

Джерело: OBOZ.UA

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