У травні в Україні помітно зросла кількість вакансій у секторі охорони та безпеки, зокрема завдяки вакансіям у Силах оборони. Також відбувся значний приріст вакансій у сфері "Управління персоналом, HR".
На популярному кадровому порталі помітно збільшилась кількість пропозицій роботи в категоріях "сфера обслуговування", "готельно-ресторанний бізнес, туризм" і "будівництво, архітектура", що є характерною тенденцією для літнього сезону.
"Бачимо, що роботодавці шукають фахівців з найму напередодні літа, який традиційно вважається низьким сезоном на ринку праці. Імовірно, дефіцит кадрів змушує компанії не зупиняти процеси рекрутингу навіть влітку", - відзначають аналітики.
Ще однією сезонною тенденцією є зростання кількості вакансій для студентів. За даними, їх кількість збільшилась на 6% у порівнянні з квітнем.
Аналіз також показує, що дефіцит кадрів змушує роботодавців стати більш гнучкими і активніше розглядати різноманітні сегменти ринку праці", - підбивають підсумок фахівці. Тому вони все частіше відкривають вакансії для ветеранів (+14%), людей з інвалідністю (+11%) і пенсіонерів (+19%).
У той же час в Україні можна отримувати хорошу заробітну плату без вищої освіти, працюючи у різних робітничих сферах. Наприклад, у Києві роботодавці готові виплачувати представникам деяких спеціальностей 40 тисяч гривень і більше.
Джерело: OBOZ.UA
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