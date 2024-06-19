Цінують не всі старі українські монети, а тільки певні різновиди монет и саме за них будуть готові заплатити тисячі гривень.

Українці можуть отримати значну суму грошей, продаючи колекціонерам старі 5 копійок. Однак не всі ці монети оцінюються однаково – лише певні види мають велику цінність, за які готові заплатити тисячі гривень. Про це повідомляється на сайті Монети-ягідки.

Так, 5 копійок різновиду 1.1Аак 1992 року, згідно з інформацією від фахівців ресурсу "Монети-ягідки", можна продати за 4000-6000 гривень. Їх можна відрізнити від інших монет за такими ознаками:

Середній зуб тризуба з потовщенням у верхній частині.

Одиниця в даті з хвостиком.

Гроном №2 у формі прямокутного трикутника.

Гуртом з великою насічкою.

Фахівці розповідають, через помилку на монетному дворі невелика кількість монет отримала велику насічку на гурті. Саме такі 5 копійок дорого купують нумізмати.

Також цінують колекціонери інші старі українські монети. Наприклад, за 2 копійки 2003 року можна отримати від 1800 до 5000 гривень. Нумізмати пояснюють, що такі монети є рідкісними, оскільки були випущені невеликим тиражем для річного набору Національного банку України. Однак набір так і не було випущено, і ймовірно, ці монети потрапили в обіг.

За 1 копійку 1992 року різновиду 1.11АЕ на спеціалізованих аукціонах можуть заплатити від 4 000 до 14 000 гривень. Цю монету можна впізнати за такими ознаками:

округлою верхівкою правого верхнього листа;

великими ягодами.

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