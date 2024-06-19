У випадку потреби в отриманні грошової допомоги на поховання, необхідно подати важливі документи.

Пенсійний фонд України надає ряд послуг для громадян України. Поміж них є не лише виплата та призначення пенсій, але й надання допомоги на поховання. Процедура отримання допомоги на поховання включає кілька етапів, і вона доступна українцям у 2024 році. Стало відомо, як отримати від ПФУ та куди звертатись.

Для отримання допомоги на поховання українські громадяни повинні звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України. Сума допомоги зараховується на банківський рахунок особи, яка організовує поховання померлого. Якщо у заявника немає банківського рахунку, виплати можуть бути здійснені через міжнародну платіжну систему "Швидка копійка". Для отримання допомоги необхідно мати паспорт та ідентифікаційний номер (ІПН) і звернутися в будь-яке відділення Ощадбанку.

У разі введення воєнного стану в Україні, допомогу на поховання можуть отримати особи, які організовували процес похорону, залежно від категорії, до якої належав померлий.

Якщо померла особа була застрахована, необхідно звернутися до її роботодавця, оскільки матеріальна допомога на поховання виплачується коштом соціального страхування. Для цього потрібно мати наступні документи:

Свідоцтво про смерть померлої особи. Заява про виплату матеріальної допомоги на поховання.

Якщо померлий був пенсіонером, необхідно звернутися до будь-якого сектору обслуговування громадян Пенсійного фонду України.

Пенсійний фонд України зазначає, що як ветерани підприємства, так і люди з тимчасово окупованих територій можуть звертатися до будь-якого пенсійного фонду України. Це пов'язано з тим, що під час воєнного стану відсутня прив'язка до місця реєстрації померлої особи, тому допомогу можна отримати в будь-якому зручному для цього пенсійному фонді.

У випадку потреби в отриманні допомоги на поховання, необхідно подати наступні документи:

Документ, що підтверджує особу заявника. Заяву про виплату допомоги на поховання. Витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть або інший документ, що підтверджує факт смерті.

Розмір допомоги на поховання складає двомісячну пенсію, яку отримував пенсіонер на момент смерті.

Якщо померлий є пенсіонером з числа військовослужбовців, розмір допомоги становить тримісячну пенсію, але не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У 2024 році ця сума становить 15 140 гривень.

Відповідно до статті 27 Закону України Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування допомогу на поховання в Україні також надають у разі смерті членів сім’ї, які перебували на утриманні застрахованої особи. Із 1 січня 2023 року ПФУ встановив розмір допомоги на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на її утриманні на рівні 4100 грн.

Джерело: Факти ICTV.

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