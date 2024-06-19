Податок на нерухомість сплачується власниками житла, але варто зазначити, що його не всі мають сплачувати.

Українці мають сплачувати податки за нерухомість. Стало також відомо, що сплатити цей податок на нерухомість потрібно до 1 липня. Тобто в україгнців залишилось на це лише кілька тижнів. Розмір податку визначається залежно від площі нерухомості та мінімальної зарплати.

Податок на нерухомість сплачується власниками житла, чия площа перевищує встановлену норму. За квартири ця норма складає 60 кв. м, а для будинків – 120 кв. м. Податок обчислюється лише за ті квадратні метри, які перевищують ці норми.

Максимальний розмір податку не може бути більшим за 1,5% мінімальної зарплати за кожен "зайвий" квадратний метр площі. Оскільки у 2023 році мінімальна зарплата становила 6700 гривень, максимальна ставка за квадратний метр не може перевищувати 100,5 грн (6700×1,5%).

Як пояснили у Державній податковій службі (ДПС), для декларування податкових зобов’язань у поточному році надається декларація за типом "Звітна" – навпроти цього типу у документах необхідно лишити відповідну позначку. Також вказується її порядковий номер – 01.

Якщо до 20 лютого після подання звітної декларації виникла необхідність уточнити або змінити дані щодо об'єктів чи бази декларування на тій самій територіальній громаді, платник може подати нову звітну декларацію. У цьому випадку необхідно ставити позначку "Звітна нова", а порядковий номер буде 02.

Джерело: OBOZ.UA.

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