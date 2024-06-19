Вивести плями від жиру може бути набагато простішим, ніж усунення інших типів плям, оскільки жирні речовини можуть ефективно розщеплюватися більшістю продуктів на основі мила.

Бризки жиру зі сковороди чи жирна пляма на вашому робочому одязі не повинні бути кошмаром для прання, адже вивести плями від жиру на одязі досить легко. А легким цей процес може бути, якщо ви знаєте правильні методи.

Як вивести жирні плями за допомогою засобу для миття посуду

Хоча зазвичай найкраще використовувати засіб, призначений для чищення одягу, рідкий засіб для миття посуду також може бути чудовим способом видалення жирних плям з одягу. Знову ж таки, все, що вам знадобиться, це серветка або сухий паперовий рушник, рідина для миття посуду та шматок картону.

Розкладіть одяг і помістіть картон або рушник всередину під пляму. Обережно видаліть надлишки жиру серветкою або паперовим рушником. Розведіть невелику кількість рідкого засобу для миття посуду водою. За допомогою пальців обережно втирайте миючий засіб у тканину. Ви повинні побачити, як пляма починає розчинятися майже відразу, оскільки більшість засобів для миття посуду безпосередньо вбирають жир. Змийте миючий засіб. Прати звичайним пральним порошком.

Як вивести жирні плями на одязі за допомогою шампуню

Шампунь — це ще один продукт на основі мила, як пральний порошок, який також чудово справляється з жиром.

Налийте невелику кількість шампуню на пляму (але не забудьте покрити її). Залиште на 10 хвилин. Прати в машині на звичайному циклі.

Як вивести жирні плями за допомогою алое віра

Амінокислоти в алое віра чудово розщеплюють жир. Спробуйте використовувати 100-відсоткове алое віра, оскільки воно діє найкраще.

Розкладіть одяг так, щоб пляма була рівною і легкою для доступу. Змочіть ділянку плями холодною водою. Втирайте гель алое вера на пару хвилин. Виперіть річ (рекомендується холодна вода).

Як вивести жирні плями лаком для волосся

Це може здатися трохи смішним, але лак для волосся чудово справляється із засохлими жирними плямами (він також добре видаляє сліди від ручок на тканинах). Візьміть шматок картону та балончик з лаком для волосся та виконайте такі дії:

Розкладіть одяг рівно. Помістіть картон або рушник під пляму та між тканиною (ви не хочете, щоб лак для волосся потрапив на іншу сторону одягу). Нанесіть лак для волосся, щоб пляма була вологою. Дайте лаку для волосся попрацювати на жирі (на це потрібно 20-30 хвилин). Періть у машині відповідно до інструкцій на етикетці з догляду.

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