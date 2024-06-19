З невеликою турботою та увагою найпрацездатніший прилад на вашій кухні може знову виглядати як новий, тому подумайте про те, як очистити ваш холодильник.

Невелике та часте прибирання — найкращий вибір для запобігання неприємним запахам і розмноженню бактерій, але все одно важливо час від часу виділяти час, щоб глибоко очистити холодильник. Ось як це зробити:

Як очистити холодильник

Дотримуйтесь цієї простої покрокової інструкції, щоб очистити холодильник всередині.

1. Очистіть його

Спорожніть холодильник від їжі. Скористайтеся можливістю перевірити все, що у вас є. Прострочені продукти та пачка м’ясних нарізок із сумнівним запахом? Помістіть їх у харчові відходи.

Скористайтеся можливістю перевірити все, що у вас є. Прострочені продукти та пачка м’ясних нарізок із сумнівним запахом? Помістіть їх у харчові відходи. Складіть швидкопсувні продукти в холодні пакети. Процес очищення не повинен тривати багато років, але бактерії можуть швидко розмножуватися при кімнатній температурі, тому не ризикуйте залишати їх на кухонному столі під час роботи.

2. Зніміть полиці та ящики

Зніміть внутрішні полиці, ящики та дверні полиці якомога більше, перш ніж почати їх чистити. Не стійте біля відкритих дверей, намагаючись очистити їх на місці.

якомога більше, перш ніж почати їх чистити. Не стійте біля відкритих дверей, намагаючись очистити їх на місці. Вимийте знімні частини. Полиці, ящики та дверні полиці можна мити в раковині з мийним засобом і гарячою водою, але дайте скляним полицям нагрітися до кімнатної температури перед тим, як мити їх, інакше ви ризикуєте, що вони тріснуть від високої температури.

Полиці, ящики та дверні полиці можна мити в раковині з мийним засобом і гарячою водою, але дайте скляним полицям нагрітися до кімнатної температури перед тим, як мити їх, інакше ви ризикуєте, що вони тріснуть від високої температури. Не кладіть ящики чи дверні полиці в посудомийну машину, якщо ви точно не знаєте, що їх можна мити в посудомийній машині. Під час гарячого прання деякі пластикові предмети можуть деформуватися, і якщо це станеться, у вас, швидше за все, виникнуть проблеми з поверненням їх у холодильник.

якщо ви точно не знаєте, що їх можна мити в посудомийній машині. Під час гарячого прання деякі пластикові предмети можуть деформуватися, і якщо це станеться, у вас, швидше за все, виникнуть проблеми з поверненням їх у холодильник. Змийте все і залиште все висохнути на сушильній дошці, якщо можете. Крім того, скористайтеся свіжою тканиною, щоб висушити деталі та приберіть їх подалі, поки не будете готові знову покласти їх у холодильник. Це допоможе зменшити ймовірність негайного повторного занесення бактерій назад у холодильник.

3. Виберіть свій миючий засіб

Щоб очистити холодильник всередині використовуйте теплу воду з милом. Якщо ви віддаєте перевагу більш натуральному розчину для чищення, розгляньте спрей з оцтом (вода з білим оцтом) або пасту, що складається з соди бікарбонату та води.

Якщо ви віддаєте перевагу більш натуральному розчину для чищення, розгляньте спрей з оцтом (вода з білим оцтом) або пасту, що складається з соди бікарбонату та води. Уникайте використання агресивних мийних засобів у холодильнику, оскільки сильний запах може залишитися й перенестись на їжу.

На ринку є спеціальні миючі засоби для холодильників.

4. Протріть внутрішню частину зверху вниз

Почніть прибирання зверху. Таким чином вам не доведеться турбуватися про те, що краплі потраплять на ділянки, які ви вже очистили.

Таким чином вам не доведеться турбуватися про те, що краплі потраплять на ділянки, які ви вже очистили. Очистіть виступи полиць, стінки та жолоби для конденсату – це вузький жолобок на задній стінці, який спускається до крапельної труби.

це вузький жолобок на задній стінці, який спускається до крапельної труби. Нарешті очистіть дно холодильника , де накопичуються всі краплі та крихти.

, де накопичуються всі краплі та крихти. Добре висушіть все паперовими рушниками або чистою ганчіркою для посуду. Зробіть це, адже коли вам вдасться очистити холодильник, вам не потрібен зайвий надлишок вологи в ньому.

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