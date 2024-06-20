Українські ЗМІ та посадовці повідомили про можливість відключень електропостачання взимку на тривалість до 20 годин щоденно. Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький у свою чергу заявив, що наразі ці прогнози є лише припущенням, оскільки невідомо, які виклики чекають на енергосистему. Він підкреслив, що ситуація залежить від російських обстрілів та здатності України відновити зруйновані енергетичні потужності.

Володимир Кудрицький зазначив, що основні сценарії опалювального сезону розробляються в «Укренерго» та відомі лише обмеженому колу осіб з міркувань безпеки. Він висловив сумнів у достовірності прогнозів, які можуть мати журналісти або представники інших енергетичних компаній щодо майбутнього зимового періоду.

«Це залежить від дуже великої кількості факторів. Найперше, від російських обстрілів. Ніхто не знає, які пошкодження нас чекають у найближчі місяці і те, з яким парком енергоблоків на теплових і гідроелектростанціях ми підійдемо до осінньо-зимового періоду», — заявив він.

Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький додав, що існують сценарії, за яких відновлення енергетичних систем може бути значно ускладнене через інтенсивні обстріли. Це може призвести до триваліших відключень, які «можуть тривати не 4 години через 4, а 6−7 годин без світла, і 2−3 години зі світлом».

«Є оптимістичні сценарії, коли все вийде відновити попри обстріли, або атаки не будуть такими успішними, як раніше. І вдасться, наприклад, побудувати частину генеруючих потужностей, щоб трохи пом’якшити дефіцит. Є сценарії з холодною та теплою зимою. Наразі це гадання на кавовій гущі. Як оператор ми прораховуємо найгірші і найкращі випадки того, що нас може очікувати, і дії під час кожного з них. Але орієнтувати людей, що електрики не буде 12−15−20 годин, 15 годин, ми просто не можемо, тому що ніхто не знає, що насправді нас чекає», — підсумував Кудрицький.

Джерело: УП.

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