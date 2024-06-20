Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оголосили екс-керівнику Державної міграційної служби України (ДМС) про підозру у махінаціях, що призвели до заволодіння понад 88 мільйонами гривень. Подробиці повідомили у НАБУ.

Як повідомили в Національному антикорупційному бюро України (НАБУ), це розслідування розкрило "останню ланку" вертикалі колишніх посадовців Державної міграційної служби України (ДМС), які були залучені до втілення схеми.

Основна ідея полягала в тому, що у 2015 році ДМС отримала від держави будинок у центрі Києва з метою створення центрального офісу. Підприємець, який "довгий час підтримував "дружні" відносини з представниками ДМС та іншими посадовими особами", організував схему виведення бюджетних коштів за допомогою своїх підконтрольних осіб у структурі міграційної служби.

За даними Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), встановлено, що підозрюваний залучив колишнього голову Державної міграційної служби України (ДМС), його заступника та начальника господарської частини ДМС до сприяння у укладанні договорів з підконтрольними йому компаніями на виконання проектних та будівельних робіт. Це стало можливим через спотворення результатів торгів та необґрунтоване оплату за "роботи та послуги".

Згідно зі слів слідчих, злочинна група протягом кількох років заволоділа бюджетними коштами за допомогою завищення вартості виконаних робіт, оформлення "порожніх актів" та дублювання робіт.

Реконструкція будівлі центрального офісу ДМС так і не була завершена, комп’ютерні комплекси із відповідним програмним забезпеченням існують лише на папері, а відповідальні за реконструкцію компанії припинили свою діяльність.

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