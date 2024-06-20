Щоб позбутися запаху їжі вдома ви можете скористатися кількома цікавими та простими способами, які зовсім не ускладнять вам життя.
Як позбутися запаху їжі
1. Зваріть горнятко кави.
Запах свіжозвареної кави допоможе позбутися запаху їжі, але насправді ми шукаємо відпрацьовану гущу. Кава містить азот, який нейтралізує запахи. Розкладіть вологу кавову гущу на деко, щоб висохла, і просто залиште її на ніч. (Ви також можете покласти цю використану та висушену гущу в миску в холодильнику, щоб боротися з запахами!)
2. Відкрийте вікна та використовуйте витяжку.
Найкращий спосіб позбутися запаху їжі – видувати його на вулицю. Якщо у вас є витяжка або вентиляційний отвір над плитою, використовуйте це! В іншому випадку усунути сморід допоможе кондиціонер або повітряний фільтр.
Відкривання вікна перед початком готування сприяє циркуляції повітря, особливо якщо ви розмістите вентилятор у вікно. Якщо ви забули відкрити вікно раніше часу, відкрийте його зараз — будь-яка дрібниця допоможе!
3. Прибирайте відразу.
Витріть бризки з плити та стільниці, а також мийте всі жирні сковорідки відразу після приготування. Найкраще подбати про сковорідку, наповнену смердючою олією, цього вечора, а не залишати запах виходити протягом ночі. Не забудьте очистити каналізацію від залишків їжі, запустити смітник і винести сміття!
4. Варіть власне натуральне попурі.
Збережіть свої лимонні кірки! Приємно пахучі спеції, як-от гвоздика, палички кориці або цитрусові цедри лимона, можна кип’ятити у воді на плиті, щоб отримати повністю натуральний освіжувач повітря , який замаскує будь-які запахи від приготування їжі. Пара попурі особливо приємна в прохолодні/сухі місяці.
5. Залиште миску з оцтом або харчовою содою на столі на ніч.
Щоб позбутися запаху їжі, який справді стійкий, спробуйте залишити миску, наповнену білим оцтом або харчовою содою, на столі перед сном. Обидва видалять запахи, що залишилися від їжі, до ранку.
6. Почніть проект випічки.
Ось гарний привід приготувати десерт: невдовзі після приготування страви з сильними запахами плануйте спекти брауні, печиво або, якщо ви дуже любите, пиріг! Доклавши трохи зусиль, вишуканий аромат свіжої випічки буде пронизувати кухню. Особливо добре працюють смачні ласощі з мускатним горіхом, імбиром або корицею.
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