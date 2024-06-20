Запах свіжозвареної кави допоможе позбутися запаху їжі, але насправді ми шукаємо відпрацьовану гущу. Кава містить азот, який нейтралізує запахи. Розкладіть вологу кавову гущу на деко, щоб висохла, і просто залиште її на ніч. (Ви також можете покласти цю використану та висушену гущу в миску в холодильнику, щоб боротися з запахами!)

2. Відкрийте вікна та використовуйте витяжку.

Найкращий спосіб позбутися запаху їжі – видувати його на вулицю. Якщо у вас є витяжка або вентиляційний отвір над плитою, використовуйте це! В іншому випадку усунути сморід допоможе кондиціонер або повітряний фільтр.

Відкривання вікна перед початком готування сприяє циркуляції повітря, особливо якщо ви розмістите вентилятор у вікно. Якщо ви забули відкрити вікно раніше часу, відкрийте його зараз — будь-яка дрібниця допоможе!

3. Прибирайте відразу.