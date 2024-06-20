Мобільний оператор «Київстар» повідомив абонентам про зміни, що почнуть діяти вже незабаром – з 4 липня.

Для деяких абонентів «Київстар» липень почнеться з чергових змін.

Так, «Київстар» попереджає про зміни для деяких тарифів, які стосуються роумінгу. Стануться вони у зв’язку з приєднанням України до роумінгового простору ЄС і, як наслідок, внесення змін в українське законодавство.

Як пояснюють в «Київстар», процес приєднання до єдиної роумінгової зони передбачає ряд змін і для тарифів.

«Зокрема умови в Україні та роумінгу мають бути максимально схожими, згідно з регулюванням ЄС», - пояснюють у «Київстар», додаючи, що на вартість послуг за кордоном впливають взаєморозрахунки із закордонними партнерами.

Саме через економічні фактори послуга роумінгу буде включена не в усі тарифи оператора «Київстар».

Так, з 4 липня послуга роумінгу не буде доступною в тарифі LOVE UA Свобода. Проте абоненти, знаходячись за межами України, зможуть реєструватися в мережі, змінити тариф, отримувати вхідні SMS, користуватись USSD, Мій Київстар та вебчатом для зв’язку з оператором.

«Київстар» радить своїм абонентам, які збираються за кордон, підібрати альтернативний тариф, у якому є послуга роумінгу.

Аналогічні зміни відбудуться і для інших тарифів, але поступово. Абоненти «Київстар», яких це торкнеться, отримають від компанії SMS.

Останні новини України:

Погіршується якість зв’язку: в "Lifecell" розкрили причини нових проблем.

Нові правила для абонентів "Київстар", "Lifecell" та "Vodafone": що обов'язково потрібно знати.

Відключення абонентів від 3G: "Київстар" зробив нове пояснення.