В умовах складної економічної ситуації, спричиненої війною, не можна дозволити підвищення ціни на електроенергію для населення до рівня ринкових.

Тарифи на світло підняли в червні, як для населення так і для промисловісті. Багатьох турбує чого чекати від тарифу на електроенергію наступного місяця. Так, стало відомо, скільки коштуватиме українцям кВт*год з 1 липня.

Так, в Україні тариф на електроенергію у липні залишиться незмінним. За кожен кВтгод доведеться сплачувати 4,32 грн. Для тих, хто використовує електричне опалення, тариф збережено на рівні 2,64 грн за кВтгод.

У неопалювальний сезон українці, так само як і раніше, сплачуватимуть 4,32 грн за кВтгод електроенергії. Згідно з рішенням уряду, сім'ям, які використовують електричне опалення і споживають до 2000 кВтгод у зимовий місяць, дозволено платити за струм за старим тарифом. Однак якщо споживання перевищить цей ліміт, вони будуть оплачувати за новим тарифом – 4,32 грн за кВт*год за весь спожитий обсяг.

Міністр енергетики Герман Глущенко заявив, що в умовах складної економічної ситуації, спричиненої війною, не можна дозволити підвищення ціни на електроенергію для населення до рівня ринкових показників, що становить майже 7,5 грн за кВт*год. Проте в той же час держава не може утримувати дуже низьку пільгову ціну для всіх споживачів, оскільки тариф у розмірі 2,64 грн покривав лише третину реальної вартості електроенергії.

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