В Україні пенсійний вік тепер прив'язаний до страхового стажу, вимоги до якого зростають щороку.

В Україні особи, які не наберуть щонайменше 15 років страхового стажу, не будуть здатні отримати пенсію. Вік виходу на пенсію залежить від набутого стажу. Перед досягненням 60 років кожен українець повинен перевірити свій робочий стаж: в окремих випадках є можливість виправити цю ситуацію.

В Україні пенсійний вік тепер прив'язаний до страхового стажу. У поточному році необхідно набрати щонайменше 31 рік стажу для виходу на пенсію у віці 60 років, а до 2028 року ця вимога збільшиться до 35 років. Такі умови означають, що ті, хто не досягне цього стажу, змушені будуть працювати до 63 чи навіть 65 років.

Дарина Марчак, заступниця міністра соціальної політики, рекомендує усім українцям, незалежно від їхнього віку, скористатись можливостями порталу Пенсійного фонду України. Чим швидше це зробити, тим більше часу залишиться для виправлення пенсійної ситуації.

На порталі Пенсійного фонду України доступна можливість пройти верифікацію за допомогою BankID свого банку і отримати доступ до особистої пенсійної справи. Ви зможете переглянути свій стаж, розрахувати рік виходу на пенсію, а також отримати орієнтований розмір майбутньої пенсії. Важливо зазначити, що до досягнення 60 років вам потрібно набрати щонайменше 35 років стажу.

Якщо ви не встигаєте набрати достатньо стажу для отримання пенсії, є два можливі варіанти:

Продовжувати працювати після досягнення пенсійного віку. Докупити стаж. Якщо ви купуєте стаж ще до досягнення пенсійного віку і поступово, кожен місяць коштує 22% мінімальної зарплати, що зараз становить 1760 грн. Якщо ви вирішите купувати стаж одразу за кілька місяців чи років, вартість кожного місяця буде вже 3520 грн.

У противному випадку, існує ризик, що ви залишитесь без звичайної пенсії і отримуватимете соціальну виплату, розмір якої ще нижчий, ніж у звичайній пенсії. Таку виплату призначають лише з 65 років.

Джерело: OBOZ.UA.

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