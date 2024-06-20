Данська рада у справах біженців оголосила про можливість реєстрації для отримання нової грошової допомоги для українців.

Різноманітна грошова допомога надається українцям, які опинились у скрутних умовах через війну в Україні. Благодійна організація оголосила про нову грошову допомогу для українців. Стало відомо, хто може отримати грошову допомогу.

Повідомляється, що Данська рада у справах біженців оголосила про можливість реєстрації для отримання нової грошової допомоги для українців. Ця грошова допомога надається тим українцям, які постраждали від вибухових предметів, а також сім'ям загиблих.

Варто уточнити, що грошова допомога доступна для таких категорій українців:

Особи, які постраждали безпосередньо від вибухових предметів.

Сім'ї, у складі яких є постраждалі від вибухових предметів.

Сім'ї, чиї члени загинули від вибухових предметів.

Щоб отримати грошову допомогу від Данської ради, потрібно заповнити заявку за вказаним посиланням. Після подання заявки представники DRC проведуть аналіз щодо відповідності критеріям програми і зв'яжуться з вами.

Нагадаємо, що раніше оголосили про видачу грошової допомоги від 10 800 гривень. Стало відомо, яким критеріям потрібно відповідати, щоб її отримати, та як зареєструватися. Так, сім'ї, які усиновили дітей, можуть отримати грошову допомогу від благодійної організації "СОС Дитячі містечка".

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