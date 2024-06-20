У 2024 році перша партія цього популярного літнього овочу продавалася за середньою ціною 100 грн. за кілограм.

В Україні розпочався сезон молодої картоплі, і виробники активно знижують ціни на цей популярний продукт. Вартість картоплі в середині червня вже зменшилась майже на чверть порівняно з першими продажами ранньої картоплі у середині травня. Інформацію про зниження цін підтверджують покупці з різних регіонів України.

У 2024 році перша партія молодої картоплі продавалася за середньою ціною 100 грн за кілограм. Проте зі збільшенням пропозиції ціни значно знизилися, і тепер у великих роздрібних мережах її продають від 30 грн за кілограм.

Станом на 18 червня у великих супермаркетах молода картопля продається в середньому за 28,87 грн за кілограм, але деякі торговельні мережі встановили ціни навіть до 40 грн за кілограм.

Більшість продукції на ринку є імпортною. Основні мережі продовольчих товарів встановили такі ціни:

у "АТБ" новий урожай картоплі коштує 28,89 грн за кілограм;

у "Сільпо" – 28,9 грн за кілограм;

у "Форі" – 28,9 грн за кілограм;

у "Варусі" – 28,8 грн за кілограм.

Ціни на молоду картоплю на оптово-роздрібних ринках також стабілізувалися. Наприклад, на київському ринку "Столичний" середня ціна складає 30 грн за кілограм, а на львівському ринку "Шувар" – 27,5 грн за кілограм.

Однак рання картопля не єдиний овоч, ціни на який стрімко падають у червні. Наприклад, фермери значно знизили вартість цибулі минулорічного врожаю. За останній тиждень ціни на цей продукт середньо знизилися на чверть.

Джерело: OBOZ.UA.

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