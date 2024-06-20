Попелиця це дуже небезпечний шкідник, яка живиться соком рослин і розносить безліч захворювань, але, на щастя, є перевірені способи боротьби з цим шкідником.

Попелиця послаблює і знищує молодий приріст пагонів на кущах і деревах, обліплені попелицею бутони можуть не розкритися, а згодом рослина може і зовсім загинути.

Попелиця завдає шкоди декоративно-листяним і квітучим рослинам, а також томатам, перцю, баклажанам та іншим пасльоновим.

Зокрема, попелиця розносить небезпечні вірусні захворювання, вилікувати які дуже і дуже складно.

Перевірені способи боротьби з попелицею.

Один з простих і ефективних способів боротьби з попелицею є засіб з милом. Його можна використовувати навіть на грядках і кущах рослин, з яких планується збір врожаю. На 10 л води необхідно розвести 50-100 г мила (залежить від ступеня ураження) і 50 г соди.

Настій часнику – ще один метод боротьби з попелицею. Все дуже просто - 1 кг часнику потовкти, залити відром води, через добу процідити і обприскати рослини.

Використовують також настій цибулі, часнику, листя помідорів, подрібнені цибулини (15г) або суху луску (6 г). Заливають це все 1 л кип'ятку, настоюють 8 годин, фільтрують і обприскують.

Перевірені способи боротьби з попелицею.

Відвар з розрахунку 10 г гіркого червоного перцю на літр води також відлякує тлю.

Для боротьби з попелицею підійде навіть горілка – просто залийте її в розпилювач. Розводити не потрібно.

Однак слід мати на увазі, що, якщо рослини сильно уражені шкідниками, доведеться застосувати хімічні засоби. Обробку інсектицидами можна поєднувати з обприскуваннями від хвороб фунгіцидами.

Останні новини України:

Що посадити біля перцю, щоб отримати максимальний урожай: названі найкращі рослини.

Як виростити максимальний урожай помідорів: розкрито секрет.

Як правильно виростити перець на розсаду: поради професіоналів