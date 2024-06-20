В Україні заборонено зупинятися, стояти і паркуватися на місцях, призначених для транспортних засобів з електричними двигунами, незалежно від того, чи має транспортний засіб один або кілька електричних двигунів. За порушення цього правила передбачено штраф, а також можливе покладання перешкод водіям електротранспорту під час їх зупинки або стоянки.

Згідно зі статтею 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, зупинка або стоянка транспортних засобів на місцях, які призначені лише для транспортних засобів з електричними двигунами (одним чи декількома), може бути покарана штрафом у розмірі від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це становить від 340 до 510 гривень.

Також створення перешкод водіям електротранспорту під час їх зупинки або стоянки може бути покаране таким самим штрафом.

У статті 152-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення зазначено, що паркування на місцях, призначених для транспортних засобів з електричними двигунами (одним чи декількома), може бути покаране штрафом у розмірі від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це означає, що сума штрафу становить від 340 до 510 гривень.

Це важливо підкреслити, що місцями, призначеними для паркування (включаючи безоплатні) електротранспорту, вважаються ті, які позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою. Це може бути:

спеціально обладнані або відведені майданчики для паркування транспортних засобів;

зони біля житлових будинків (за винятком індивідуальних житлових будинків) чи інших будівель;

тротуари, які мають місця для зупинки або стоянки транспортних засобів і т.д.

Джерело: РБК-України.

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