Під час дії воєнного стану створити військову поліцію пропонується як військове формування з правоохоронними функціями.

У середу, 19 червня, депутати Верховної Ради України підтримали законопроєкт №6569-д "Про військову поліцію" у першому читанні. За цей документ проголосували 247 парламентарів.

Законопроєкт був зареєстрований у Раді 31 травня. Автором ініціативи є Сергій Іонушас, представник фракції "Слуга народу" та заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.

Під час затримання підозрюваних або в обставинах, що загрожують життю і здоров'ю людей, військова поліція матиме право тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць і автодоріг.

Також вона зможе проводити зупинки та поверхневі перевірки транспортних засобів, перевіряти у водіїв документи на право користування та керування авто.

Крім того, у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням підозрюваних, військова поліція зможе проникати до житла чи інших володінь особи з негайним повідомленням органу досудового розслідування та прокуратури.

Також у законі передбачено, що під час воєнного або надзвичайного стану Військова поліція бере участь у таких діях:

веденні боротьби з ворожими диверсійно-розвідувальними групами на території України;

охороні військових об'єктів, військових містечок та їхнього населення, сприянні евакуації цивільного населення;

відновленні та підтриманні порядку й дисципліни у військових частинах;

забезпеченні дотримання особливого режиму в’їзду і виїзду, а також обмеженні свободи пересування осіб та руху транспортних засобів і тому подібне (перелік повноважень не є вичерпним).

Військова поліція та її уповноважені посадовці отримають право перевіряти документи у військовослужбовців Збройних Сил України та інших формувань, військовозобов'язаних і резервістів під час проведення ними зборів і інших військових заходів. На території військових частин і об'єктів також будуть перевіряти документи всіх інших осіб.

Крім того, у необхідних випадках військова поліція матиме право здійснювати особистий огляд зазначених осіб, а також огляд речей, що знаходяться при них, їхніх транспортних засобів, а також вилучати документи та предмети, які є знаряддям або безпосереднім об’єктом правопорушення.

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