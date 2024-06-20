В Україні спостерігається повільна ситуативна девальвація, що призвело до тимчасового зміцнення курсу долара США.

Протягом поточного робочого тижня курс долара у банках залишатиметься в діапазоні від 39,95 до 41,45 гривні за один долар, а в обмінниках ціна буде коливатися між 40,10 та 41,35 гривні за долар. Національний банк України планує продовжити свої інтервенції на валютному ринку, однак обсяги цих втручань, які спрямовані на підтримку гривні, будуть скорочені.

Такий прогноз дав аналітик Олексій Козирев.

Згідно з його заявою, різниця між курсами продажу та купівлі долара у різних обмінних пунктах буде становити від 20 до 30 копійок.

Таким чином, у банках готівковий долар буде доступний за ціною від 39,95 до 41,45 гривні, а в обмінниках фінансових компаній — в діапазоні від 40,10 до 41,35 гривні за один долар.

"Національний банк України продовжить активно виходити на торги з інтервенціями з продажу долара. Але з огляду на початок періоду бюджетних платежів у бізнесу, обсяги необхідних вливань для підтримки курсу гривні на торгах дещо скоротяться", — узагальнив Козирєв.

Нагадаємо, що за висновками експертів, в Україні спостерігається повільна ситуативна девальвація, що призвело до тимчасового зміцнення курсу долара США. Проте не варто вважати, що ми наближаємося до нового антирекорду.

Це явище виникло внаслідок рішення Національного банку послабити валютні обмеження, які були введені під час надання Україні фінансової допомоги весною від країн-партнерів. Проте пізніше регулятор вирішив підвищити вартість американського долара, що призвело до послідовного зростання ціни на іноземну валюту.

Джерело: Мінфін.

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