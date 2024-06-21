Наразі в Україні в обігу перебувають банкноти гривні четвертого покоління, які були введені в обіг 9 березня 2015 року з випуском купюри номіналом 100 гривень. Кожна з цих банкнот має понад двадцять елементів захисту від підробки.

Існує декілька елементарних способів перевірки банкнот, які спрацюють за будь-яких обставин.

1.Піднести банкноту до світла

Для перевірки банкноти на автентичність рекомендується піднести її до світла. В цьому випадку з'являться водяні знаки, такі як портрет історичної особи та цифрове позначення номіналу.

Ще один видимий елемент захисту - наскрізний малюнок, який представлений однаково на обох сторонах банкноти. При розгляді проти світла всі цифрові позначення номіналу повинні збігатися без розривів або зсувів, утворюючи єдине зображення.

Також цифрове позначення може бути видиме через латентне зображення. За допомогою збільшувального скла ви зможете прочитати мікротексти – повторювані написи.

2. Перевірка банкноти на дотик

Під час перевірки банкноти на дотик ви відчуєте специфічну текстуру паперу, яка відрізняється від звичайного, а також відчуття рельєфності зображень на її лицьовому боці.

3. Придивіться до банкноти під іншим кутом

При зміні кута нахилу банкноти ви помітите кінетичний ефект: поступові зміни кольорів та напрямку руху фонового зображення стрічки.

Джерело: Гаразд.

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