Здоровий спосіб життя може уникнути, відстрочити чи знизити потребу у підвищенні артеріального тиску .
Чи може високий кров'яний тиск нормалізуватись без ліків?
У деяких випадках високий кров'яний тиск може статися через високий рівень стресу.
Екстремальний стрес може спричинити тимчасове підвищення артеріального тиску. Найчастіше звички, пов'язані з надмірним стресом, можуть призвести допривести до високого кров'яного тиску, який включає:
- Переїдання
- Вживання тютюну
- Вживання алкоголю
Управління стресом та пов'язаними зі стресом звичками може допомогти звернути назад цей стан.
Як знизити артеріальний тиск без ліків?
Втрата ваги – ожиріння може збільшити ризик високого кров'яного тиску.
Щоденні фізичні вправи – чудовий спосіб скинути жир і знизити високий кров'яний тиск.
Щоденні вправи протягом 30 хвилин можуть знизити артеріальний тиск приблизно на 5-8 мм рт. ст. Ходьба, біг підтюпцем, їзда на велосипеді, плавання чи танці – найбільш ефективні способи контролю артеріального тиску. Медитація та методи зняття стресу можуть допомогти.
Зменшіть споживання натрію.
Люди по-різному реагують на сіль. У деяких людей може підвищуватись кров'яний тиск після вживання солоної їжі.
Утримайтеся від вживання сильного алкоголю
Алкоголь може підвищити артеріальний тиск навіть у здорової людини.
Уникайте зайвого стресу.
Гормони стресу або кортизол звужують кровоносні судини і можуть призвести до тимчасових стрибків артеріального тиску.
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