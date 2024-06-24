Здоровий спосіб життя може уникнути, відстрочити чи знизити потребу у підвищенні артеріального тиску .

Чи може високий кров'яний тиск нормалізуватись без ліків?

У деяких випадках високий кров'яний тиск може статися через високий рівень стресу.

Екстремальний стрес може спричинити тимчасове підвищення артеріального тиску. Найчастіше звички, пов'язані з надмірним стресом, можуть призвести допривести до високого кров'яного тиску, який включає:

Переїдання

Вживання тютюну

Вживання алкоголю

Управління стресом та пов'язаними зі стресом звичками може допомогти звернути назад цей стан.

Як знизити артеріальний тиск без ліків?

Втрата ваги – ожиріння може збільшити ризик високого кров'яного тиску.

Щоденні фізичні вправи – чудовий спосіб скинути жир і знизити високий кров'яний тиск.

Щоденні вправи протягом 30 хвилин можуть знизити артеріальний тиск приблизно на 5-8 мм рт. ст. Ходьба, біг підтюпцем, їзда на велосипеді, плавання чи танці – найбільш ефективні способи контролю артеріального тиску. Медитація та методи зняття стресу можуть допомогти.

Зменшіть споживання натрію.

Люди по-різному реагують на сіль. У деяких людей може підвищуватись кров'яний тиск після вживання солоної їжі.

Утримайтеся від вживання сильного алкоголю

Алкоголь може підвищити артеріальний тиск навіть у здорової людини.

Уникайте зайвого стресу.

Гормони стресу або кортизол звужують кровоносні судини і можуть призвести до тимчасових стрибків артеріального тиску.

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