Зараз уряд встановив нові вимоги до трудового стажу для отримання пенсії, які змінились у 2024 році та поступово будуть змінюватись.

Деякі пенсіонери з великим трудовим стажем отримують невеликі виплати через багато чинників, що впливають на розмір пенсій в Україні.

Пенсійні виплати для кожного пенсіонера визначаються індивідуально. Однак, розмір пенсії в Україні залежить від двох основних факторів: тривалості накопиченого стажу та рівня заробітної плати.

Зараз уряд встановив нові вимоги до трудового стажу для отримання пенсії, які змінились у 2024 році:

Для виходу на пенсію у віці 60 років потрібно мати щонайменше 31 рік стажу.

Для виходу на пенсію у віці 63 роки потрібно мати щонайменше 21 рік стажу.

Для виходу на пенсію у віці 65 років потрібно мати щонайменше 15 років стажу.

Розмір пенсійної виплати збільшується на 1% від основного розміру пенсії за кожен рік стажу. Проте це значення не може перевищувати 1% від прожиткового мінімуму.

Також на розмір пенсійних виплат впливає не лише заробітна плата та тривалість трудового стажу, але й дата виходу на пенсію. Особи, які вийшли на пенсію раніше, можуть отримувати менші виплати через інші вимоги до стажу:

До жовтня 2011 року вважалося понаднормовим стаж від 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

Після жовтня 2011 року вимоги зросли: для чоловіків від 35 років стажу, для жінок - від 30 років.

Джерело: НаПенсії.

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