Деякі пенсіонери з великим трудовим стажем отримують невеликі виплати через багато чинників, що впливають на розмір пенсій в Україні.
Пенсійні виплати для кожного пенсіонера визначаються індивідуально. Однак, розмір пенсії в Україні залежить від двох основних факторів: тривалості накопиченого стажу та рівня заробітної плати.
Зараз уряд встановив нові вимоги до трудового стажу для отримання пенсії, які змінились у 2024 році:
- Для виходу на пенсію у віці 60 років потрібно мати щонайменше 31 рік стажу.
- Для виходу на пенсію у віці 63 роки потрібно мати щонайменше 21 рік стажу.
- Для виходу на пенсію у віці 65 років потрібно мати щонайменше 15 років стажу.
Розмір пенсійної виплати збільшується на 1% від основного розміру пенсії за кожен рік стажу. Проте це значення не може перевищувати 1% від прожиткового мінімуму.
Також на розмір пенсійних виплат впливає не лише заробітна плата та тривалість трудового стажу, але й дата виходу на пенсію. Особи, які вийшли на пенсію раніше, можуть отримувати менші виплати через інші вимоги до стажу:
- До жовтня 2011 року вважалося понаднормовим стаж від 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.
- Після жовтня 2011 року вимоги зросли: для чоловіків від 35 років стажу, для жінок - від 30 років.
Джерело: НаПенсії.
Останні новини України:
Нагадаємо, виплати для пенсіонерів з недостатнім стажем, готуються важливі зміни.
Як писала Politeka, зростання нових пенсій штучно пригальмовують.
Також Politeka повідомляла, розмір пенсії можна збільшити більш ніж на 50%.