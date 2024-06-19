Промийте дошку та ретельно висушіть її чистим кухонним рушником або паперовими рушниками. Поставте її вертикально на прилавок, щоб запобігти накопиченню залишків води, і дайте їй повністю висохнути на повітрі, перш ніж зберігати.

От і все - тепер ви будете знати, як почистити дерев'яну обробну дошку правильно і вона буде довго вам служити.