Належним чином доглядаючи за дерев’яною обробною дошкою, ви можете допомогти їй уникнути цієї долі, щоб вона прослужила багато років, тож дізнайтеся, як правильно почистити дерев'яну обробну дошку.
Як почистити дерев'яну обробну дошку
Завжди пам'ятайте, що почистити дерев'яну обробну дошку найкраще вручну. Ніколи не кладіть її чи інші дерев’яні предмети (наприклад, салатниці та ложки) у посудомийну машину та не занурюйте їх у раковину, наповнену водою, оскільки вони деформуються та/або тріснуть.
Якщо ви не можете почистити дошку відразу після приготування їжі, просто залиште її на прилавку, поки не зможете до неї дістатися. У деяких ситуаціях його навіть не потрібно мити. Якщо ви тільки нарізали хліб, просто видаліть крихти або протріть поверхню вологою тканиною або паперовим рушником.
Якщо вам все ж потрібно почистити дерев'яну обробну дошку дуже ретельно, спочатку обережно видаліть будь-які прилиплі шматочки їжі за допомогою столового скребка або металевої лопатки. Якщо є стійкі плями, ви можете створити суспензію з харчової соди та води та обережно натерти суміш на дошку за допомогою губки.
Обережно потріть дошку губкою та гарячою мильною водою (ми рекомендуємо використовувати м’який засіб для миття посуду без запаху). Важливо вимити обидві сторони дошки (навіть якщо ви різали лише з одного боку), щоб запобігти її нерівномірному висиханню, що може призвести до деформації дошки.
Промийте дошку та ретельно висушіть її чистим кухонним рушником або паперовими рушниками. Поставте її вертикально на прилавок, щоб запобігти накопиченню залишків води, і дайте їй повністю висохнути на повітрі, перш ніж зберігати.
От і все - тепер ви будете знати, як почистити дерев'яну обробну дошку правильно і вона буде довго вам служити.
Читайте також:
Як почистити обробні дошки різних типів: корисні поради для господинь
Як очистити кухонну витяжку: повний посібник, який вам допоможе
Як очистити газову плиту до блиску: п'ять найпростіших кроків