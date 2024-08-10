Існують різні фактори життя, які можуть сприяти збільшенню частоти пульсу.

Ваше серцебиття або частота пульсу – це кількість ударів вашого серця за хвилину.

Зазвичай частота пульсу дорослої людини становить від 60 до 100 ударів за хвилину.

Однак якщо частота пульсу перевищує 100 ударів за хвилину, вона вважається високою. Якщо ви відчуваєте раптовий стрибок пульсу, слід негайно попрацювати над його зниженням.

Деякі зміни способу життя можуть допомогти контролювати частоту пульсу.

Як знизити пульс у домашніх умовах?

Спати потрібно по біологічному годиннику. Не слід придушувати природні спонукання.

Може виявитися корисним зробити масляний масаж перед прийняттям ванни та масаж ступнів перед сном.

Вживання деяких продуктів допомагає контролювати частоту серцевих скорочень (пульсу).

Додавання часнику до свого раціону може виявитися корисним, оскільки він корисний для серця.

Є різні способи додавання часнику до свого щоденного раціону. Крім додавання його до різних страв, ви можете пити часниковий чай або запивати часник теплою водою вранці.

Корисно вживати продукти, багаті на магній, такі як шпинат, горіхи і гарбузове насіння.

Продукти, багаті на калій, такі як банани та родзинки, також корисні для серця і допоможуть нормалізувати пульс.

Регулярні прогулянки під музику можуть бути корисні.

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