Безперервна дія сонця може призвести до переходу системи організму в режим «боротьби» та викликати погіршення стану здоров'я, спричинені перегріванням.

Дотримуйтесь нашого посібника про те, як надати першу допомогу при сонячному ударі.

Якщо ви не готові до спеки, ви можете зіткнутися з такими наслідками, як набряк, спазми, зневоднення, теплове виснаження або сонячний удар.

До цих станів не можна ставитися легковажно - вони можуть спровокувати небезпечні життя надзвичайні ситуації.

людина подавилася, лікарі

Для початку покладіть потерпілого і забезпечте прохолоду потерпілому далеко від прямої дії тепла, в затіненому місці і в приміщенні з гарною циркуляцією повітря.

Перша допомога при сонячному ударі:

  • Укладіть пацієнта в прохолодному або затіненому місці.
  • Зніміть якнайбільше одягу
  • Якщо пацієнту не стане краще протягом 10 хвилин, зателефонуйте лікарям.
  • Намочити пацієнта будь-якою доступною водою.
  • Постійно обмахувати повітрям пацієнта
  • Дайте холодну воду, якщо пацієнт повністю свідомий і може ковтати.

Якщо ви не можете підготуватися або сприйнятливіші і страждаєте від перегріву, обов'язково зверніться за першою допомогою до лікарів у перші хвилини, щоб впоратися з сонячним ударом і запобігти його переростанню в набагато серйознішу надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.