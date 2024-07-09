Безперервна дія сонця може призвести до переходу системи організму в режим «боротьби» та викликати погіршення стану здоров'я, спричинені перегріванням.
Дотримуйтесь нашого посібника про те, як надати першу допомогу при сонячному ударі.
Якщо ви не готові до спеки, ви можете зіткнутися з такими наслідками, як набряк, спазми, зневоднення, теплове виснаження або сонячний удар.
До цих станів не можна ставитися легковажно - вони можуть спровокувати небезпечні життя надзвичайні ситуації.
Для початку покладіть потерпілого і забезпечте прохолоду потерпілому далеко від прямої дії тепла, в затіненому місці і в приміщенні з гарною циркуляцією повітря.
Перша допомога при сонячному ударі:
- Укладіть пацієнта в прохолодному або затіненому місці.
- Зніміть якнайбільше одягу
- Якщо пацієнту не стане краще протягом 10 хвилин, зателефонуйте лікарям.
- Намочити пацієнта будь-якою доступною водою.
- Постійно обмахувати повітрям пацієнта
- Дайте холодну воду, якщо пацієнт повністю свідомий і може ковтати.
Якщо ви не можете підготуватися або сприйнятливіші і страждаєте від перегріву, обов'язково зверніться за першою допомогою до лікарів у перші хвилини, щоб впоратися з сонячним ударом і запобігти його переростанню в набагато серйознішу надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
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