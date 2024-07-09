Будь-яка людина, будь-якого віку, статі, фізичної підготовки та походження може стати сприйнятливою до сонячного удару та інших станів, спричинених спекою.

Безперервна дія сонця може призвести до переходу системи організму в режим «боротьби» та викликати погіршення стану здоров'я, спричинені перегріванням.

Дотримуйтесь нашого посібника про те, як надати першу допомогу при сонячному ударі.

Якщо ви не готові до спеки, ви можете зіткнутися з такими наслідками, як набряк, спазми, зневоднення, теплове виснаження або сонячний удар.

До цих станів не можна ставитися легковажно - вони можуть спровокувати небезпечні життя надзвичайні ситуації.

Для початку покладіть потерпілого і забезпечте прохолоду потерпілому далеко від прямої дії тепла, в затіненому місці і в приміщенні з гарною циркуляцією повітря.

Перша допомога при сонячному ударі:

Укладіть пацієнта в прохолодному або затіненому місці.

Зніміть якнайбільше одягу

Якщо пацієнту не стане краще протягом 10 хвилин, зателефонуйте лікарям.

Намочити пацієнта будь-якою доступною водою.

Постійно обмахувати повітрям пацієнта

Дайте холодну воду, якщо пацієнт повністю свідомий і може ковтати.