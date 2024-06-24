Реєстрація на грошову допомогу проводитиметься для сімей з неповнолітніми дітьми в міському гуманітарному центрі.

Жителі Харківської області продовжують отримувати грошову допомогу від благодійних фондів та організацій. В одному з міст України Харківської області сім'ям роздадуть грошову допомогу. Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

20 та 21 червня 2024 року в Дергачах буде проводитися реєстрація на грошову допомогу від фонду "Мирне небо" для сімей з дітьми, які не встигли раніше подати заявку. На подання заяви для грошової допомоги треба мати 5 документів.

Реєстрація проводитиметься для сімей з неповнолітніми дітьми в міському гуманітарному центрі (кабінет №1) з 10:00 до 14:00 20 та 21 червня. Представники фонду зможуть прийняти заявки від понад 80 родин за день.

Необхідні документи для оформлення грошової допомоги:

Оригінал документа про посвідчення особи (паспорт або ID-картка)

Ідентифікаційний код

Оригінал свідоцтва/свідоцтв про народження дитини/дітей (навіть якщо у дитини/дітей є паспорт)

Реквізити картки (ІВАN, UA 27 цифр)

Довідка ОК-5, ОК-7 (необхідно отримати через застосунок "Дія")

Нагадаємо також, що сім'ї з ВПО, які мешкають у Стрийському районі Львівської області, можуть отримати грошову допомогу від Стрийської єпархії. Сума виплати складає 10 800 гривень на одну особу, але не може бути вище 43 200 гривень.

Джерело: Слобідський край.

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