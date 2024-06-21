Деякі критики вже назвали цю ініціативу про створення військової поліції "оплачуваними доносами" на тих, хто ухиляється від мобілізації.

Законопроєкт №6569-д про створення військової поліції в Збройних силах України Верховна Рада України ухвалила поки що лише в першому читанні. Зокрема, проєкт закону передбачає співпрацю військової поліції з фізичними особами для попередження та виявлення правопорушень.

Законопроєкт №6569-д, що передбачає створення військової поліції в Збройних силах України, Верховна Рада ухвалила поки що лише в першому читанні. Деякі критики вже назвали цю ініціативу "оплачуваними доносами" на тих, хто ухиляється від мобілізації.

Однак це не зовсім так. Як пояснив народний депутат і заступник голови Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Максим Павлюк, запропонований закон стосуватиметься виключно військових, а не цивільних, навіть якщо вони є військовозобов'язаними.

Проєкт закону зазначає, що військова поліція матиме право співпрацювати з фізичними особами на договірних засадах, дотримуючись умов добровільності та конфіденційності. Особи, які надаватимуть допомогу в попередженні та виявленні кримінальних правопорушень, будуть матеріально та морально заохочуватися.

"До цивільних осіб військова поліція не буде мати жодного відношення. Військова поліція буде працювати в ТЦК, у військових навчальних закладах, у військових підрозділах. Виключно там, де є військовослужбовці ЗСУ", – підкреслив Максим Павлюк.

За його словами, повноваження військової поліції вже чітко окреслені.

"Військова поліція працюватиме тільки з військовослужбовцями і навіть не з усіма. Її повноваження поширюватимуться лише на військовослужбовців ЗСУ, державної спеціальної служби транспорту та на резервістів під час зборів, коли вони перебуватимуть на військових полігонах," – уточнив Павлюк.

Уникаючи слова "доноси", парламентарій підтвердив, що йдеться про так званих платних агентів правоохоронних органів.

"Це стандартна практика, не тільки українська, а й світова. Ніякої зради тут немає. Серед військовослужбовців, на військових об’єктах, на військових полігонах проводяться негласні слідчо-розшукові дії зокрема щодо виявлення фактів вживання наркотичних засобів та інших кримінальних правопорушень", – зазначив Павлюк.

Джерело: ТСН.

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