Перший заступник Міністра соціальної політики України зазначила, що рівень залучення громадян до добровільних пенсійних накопичень пенсій уже значний.

В Україні планується запровадження накопичувальної пенсійної системи як частини обов'язкового пенсійного страхування. Ця система передбачає відкриття персональних пенсійних рахунків, на які протягом трудового життя регулярно вносяться кошти.

Перший заступник Міністра соціальної політики України зазначила, що рівень залученості громадян до добровільних пенсійних накопичень уже є значним, але все ще недостатнім. На сьогодні лише близько 900 тисяч осіб беруть участь у добровільних накопичувальних схемах.

За її словами, впровадження накопичувальної системи має стати обов'язковим елементом пенсійного страхування. Однак, вона наголосила, що запровадження обов'язкових накопичень буде доцільним лише після завершення воєнного стану та стабілізації економіки.

Зважаючи на загальну кількість пенсіонерів (10,5 мільйона) та кількість учасників добровільних накопичувальних схем (близько 900 тисяч), рівень залученості громадян до таких програм уже є суттєвим, але все ще недостатнім. Тому необхідно впровадити накопичувальну пенсійну систему як обов'язковий елемент пенсійного страхування.

Марчак зазначила, що першим кроком має бути ухвалення законодавства, яке започаткує підготовку інфраструктури для впровадження накопичень. Це дозволить виконати всю необхідну роботу ще до того моменту, коли економіка буде готова до запровадження обов'язкової накопичувальної пенсійної системи.

Оптимально, щоб солідарна пенсійна система забезпечувала принаймні 40% заміщення зарплати. Накопичувальні пенсії мають доповнювати цей показник ще на 15-20%, що дозволить досягти загального рівня пенсійних виплат на рівні 60% від попереднього заробітку, відповідаючи середньоєвропейським стандартам, пояснила Дарина Марчак.

Вона також зазначила, що кожен може здійснювати додаткові добровільні пенсійні внески для збільшення своєї майбутньої пенсії. За словами Марчак, оплачувати єдиний внесок у солідарну систему та робити добровільні накопичення варто з початку трудової діяльності.

Джерело: 24Канал.

Останні новини України:

Нагадаємо, виплати для пенсіонерів з недостатнім стажем, готуються важливі зміни.

Як писала Politeka, зростання нових пенсій штучно пригальмовують.

Також Politeka повідомляла, розмір пенсії можна збільшити більш ніж на 50%.