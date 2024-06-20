Аліна Михайлова уточнила, що рідні вже з поліцією на звʼязку - вони максимально швидко включились у справу та тримають контакт.

У ніч на четвер, 20 червня, у Києві невідомі вандали зруйнували могили загиблих героїв Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі), Павла Петриченка та Андрія Пільщикова (Джуса).

Про це повідомила керівниця медичної служби механізованого батальйону Вовки Да Вінчі, і кохана загиблого Героя Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова. Загиблі воїни поховані на Аскольдовій могилі.

На відео видно, що невідомі побили лампадки, помалювали прапори і фотографії, а також познімали таблиці з іменами загиблих воїнів. Автор відео каже, що інцидент стався близько опівночі.

"Сім'ї та друзі це відновлять… А ось вам, абсолютні під*раси, хто це зробив, буде дуже погано, тому що ми знайдемо кожного... Це відео опубліковано не з метою нас пожаліти А з метою проінформувати вчергове якого рівня потвори серед нас, знайти їх і показати наглядно фізично що х"й вони втечуть і покарання буде", — написала Михайлова.

Аліна Михайлова уточнила, що рідні вже з поліцією на звʼязку. Вони максимально швидко включились у справу та тримають контакт.

Нагадаємо, Дмитро Коцюбайло (Да Вінчі) був активним учасником Революції Гідності та від початку війни з Росією захищав Україну. У 2014 році він командував взводом добровольців Правого сектору, а вже у 2015 році став командиром роти. У грудні 2021 року йому було присвоєно звання Героя України.

Коцюбайло був командиром 1-го окремого механізованого батальйону Сухопутних військ ЗСУ "Вовки Да Вінчі". Він загинув 7 березня 2023 року у боях за Бахмут, у віці 27 років.

Майор Андрій Пільщиков, військовий пілот 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил Збройних Сил України, загинув 5 серпня в результаті авіакатастрофи, яка сталася в Житомирській області. Він виконував бойове завдання, коли його літак L-39 зіткнувся в повітрі з іншим навчально-бойовим літаком. Унаслідок цього інциденту загинули всі три льотчики.

Павло Петриченко, боєць 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, загинув 15 квітня 2024 року на фронті. Він був ініціатором петиції про обмеження онлайн-казино для військовослужбовців під час воєнного стану.

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