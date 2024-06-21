У зв'язку з мобілізацією та відтоком громадян за кордон роботодавці значно підвищили зарплати для привернення нових працівників.

У зв'язку з нестабільною ситуацією на ринку праці в Україні значно зросла заробітна плата, але масштабне зростання зарплат зафіксоване тільки у трьох сферах. Так, працівникам трьох різних сфер зараз виплачують на 40% більше порівняно з попереднім періодом.

У зв'язку з мобілізацією та відтоком громадян за кордон роботодавці в Україні стикаються з труднощами у пошуку кваліфікованих спеціалістів. Це призвело до значного підвищення зарплати для привернення нових працівників.

Так, на понад 40% готові платити більше компанії таких галузей:

сфера будівництва;

сфера тимчасового розміщування, організації харчування;

сфера водного транспорту.

За даними опитування Конфедерації будівельників, 90% фірм зафіксували значне зростання числа жінок в будівельній сфері. Це сталося через мобілізацію і значний дефіцит робочої сили. З метою привертання жінок до роботи, компанії адаптують умови праці, зокрема, активно застосовують різноманітні технології.

За даними Державної служби статистики, за перші три місяці поточного року зарплати у будівельній галузі значно зросли на рекордні 44%, до рівня 14,5 тисяч гривень, порівняно з відповідним періодом минулого року.

У сфері тимчасового розміщення та організації харчування також відбулося значне підвищення заробітних плат. Зокрема, у першому кварталі поточного року зарплати зросли на 44%, до рівня 15 тисяч гривень, що є високим показником порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Також варто відзначити, що оплата праці у сфері водного транспорту за вказаний період збільшилась на 42%, до рівня 26 тисяч гривень.

Джерело: OBOZ.ua.

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