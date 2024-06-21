Співробітники ДБР у співпраці з Державною службою безпеки та Національною поліцією розкрили справу щодо начальника квартирно-експлуатаційного відділу одного з міст Волинської області та директора приватного підприємства, які вчинили розкрадання місцевого бюджету на суму понад 2,2 мільйони гривень. Про це повідомила прес-служба ДБР.

У осінній період минулого року квартирно-експлуатаційний відділ уклав чотири контракти з приватним підприємством на ремонт приміщень, призначених для потреб одного зі збройних формувань регіону. За ці роботи було виділено субвенцію на понад 10 мільйонів гривень.

Однак посадовець разом з підрядником вирішили частину коштів перенаправити до власних кишень. Протягом 2023 року директор підприємства надавав недостовірні дані для актів виконаних робіт: завищував вартість матеріалів та включав в акти роботи, які фактично не виконувалися.

Начальник квартирно-експлуатаційного відділу підписував підроблені акти виконаних робіт, в результаті чого кошти надходили на рахунки підприємства. Ці махінації призвели до збитків місцевого бюджету на суму понад 2,2 мільйона гривень.

В даний час начальнику квартирно-експлуатаційного відділу оголошено про підозру у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України). Керівника підприємства підозрюють у службовому підробленні та привласненні майна (ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України). Санкції цих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

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